უკრაინის ცნობით, ტაგანროგში განადგურებულია რუსეთის ორი ტუ-142 და სარაკეტო კომპლექსი "ისკანდერი"

ტაგანროგში პარასკევს ღამით დრონით თავდასხმის შედეგად ცეცხლი გაუჩნდა, ტანკერს, საწვავის ავზს და ადმინისტრაციულ შენობას, იტყობინება როსტოვის ოლქის გუბერნატორი იური სლიუსარი თავის ტელეგრამის არხზე.
სლიუსარმა მოგვიანებით დაწერა, რომ ტანკერსა და პორტის სხვა ობიექტებზე ხანძარი ჩამქრალია და საწვავის გაჟონვა არ დაფიქსირებულა.
როსტოვის გუბერნატორმა ასევე განაცხადა, რომ ტაგანროგში უკრაინული დრონის მიერ კერძო სახლზე თავდასხმის შედეგად მამაკაცი და ქალი დაშავდნენ. სლიუსარმა აღნიშნა, რომ რეგიონში ღამით და დილით „თითქმის ორმოცდაათი უპილოტო საფრენი აპარატი განადგურდა“ საჰაერო თავდასხმის მოგერიებისას. ტაგანროგის გარდა, თავდასხმა შეეხო დონის როსტოვის, სალსკის, მილეროვსკის, ტარასოვსკის, შოლოხოვსკის, ვერხნედონსკოის რაიონებსა და კიდევ რამდენიმე რაიონს.
უკრაინულმა ტელეგრამის მონიტორინგის არხმა Exilenova+-მა ტაგანროგზე „მასიური თავდასხმის“ შესახებ განაცხადა, რომლის დროსაც, არხის ცნობით, აფეთქებები მოხდა, მათ შორის თვითმფრინავების ქარხნის მახლობლად.
კრასნოდარის მხარეში, არმავირში, ნავთობგადამზიდ საცავში ხანძარი გაჩნდა დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის გამო, იტყობინება ადგილობრივი საგანგებო სიტუაციების რეაგირების ცენტრი. დაშავებულები არ არიან. საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა მოგვიანებით განაცხადა, რომ საცავში ხანძარი ჩამქრალია.
უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალთა მეთაურმა რობერტ ბროდვი, იმავე „მადიარმა“, ტელეგრამის არხზე გამოქვეყნებულ პოსტებში ისაუბრა ტაგანროგზე იერიშის შესახებ.
„მადიარის“ თანახმად, ტაგანროგში განადგურებულია ნავთობის ბაზა „კურგანნეფტეპროდუქტი“ და „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ტანკერი. ხოლო ადგილობრივ სამხედრო აეროდრომზე - ორი ნავსაწინააღმდეგო თვითმფრინავი ტუ-142 და სარაკეტო კომპლექსი „ისკანდერი“.
