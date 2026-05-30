BBC Verify: უკრაინამ დაიწყო რუსეთის არმიისთვის მომარაგების გადაკეტვა ტაგანროგი-მარიუპოლი-მელიტოპოლი-ჯანკოის ტრასაზე

ტაგანროგი-მარიუპოლი-მელიტოპოლი-ჯანკოის ტრასაზე უკრაინულმა დრონებმა ასობით რუსული სამხედრო სატვირთო მანქანა დაბომბეს. ათეული ვიდეოს ავთენტურობა BBC Verify-მ, ფაქტების შემმოწმებელმა ჯგუფმა, დაადასტურა OSINT პროექტის GeoConfirmed-ის ანალიტიკოსებთან ერთად. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მაგისტრალი უკრაინული დრონების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეა.
გაანალიზებულ ვიდეოებში ჩანს დამწვარი სატვირთო მანქანები და სხვა სამხედრო მანქანები გზატკეცილის სხვადასხვა მონაკვეთზე, რომლებზეც გადის მომარაგების მარშრუტები როგორც ფრონტზე მეომარი ჯარებისთვის, ისევე 2014 წელს ანექსირებული ყირიმისთვის.
რუსეთის საზღვარსა და ოკუპირებულ მარიუპოლს შორის დრონებით თავდასხმის მინიმუმ 10 ინციდენტი მოხდა. კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა მელიტოპოლის სამხრეთ-დასავლეთით.
Atum-ის ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი კლემენტ მოლეანი აცხადებს, რომ ფრონტის ხაზიდან 20 კილომეტრზე მეტ მანძილზე მინიმუმ 150 მანქანა განადგურდა და ეს, სავარაუდოდ, ასეთი ინციდენტების მხოლოდ ნახევარს შეადგენს.
ნიკ ბრაუნმა, სადაზვერვო კომპანია Janes-ის ექსპერტმა შეიარაღების საკითხებში, აღნიშნა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები ასეთი თავდასხმებისთვის იყენებენ Hornet-ის დრონებს. ისინი აღჭურვილია ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული დამიზნების სისტემით, რომელიც გაწვრთნილია ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში შეგროვებული რუსული სამხედრო სამიზნეების ათასობით საათის ვიდეოჩანაწერზე. მათ შეუძლიათ ოპერატორებთან კომუნიკაცია თანამგზავრული სისტემა Starlink-ის საშუალებით, მაგრამ ასევე შეუძლიათ დამოუკიდებლად დამიზნებაც.
რობერტ ტოლასტი, ბრიტანული ანალიტიკური ცენტრის, RUSI-ის, ექსპერტი სახმელეთო ომის სფეროში, ვარაუდობს, რომ ერთ რუსულ ბრიგადას ყოველდღიურად 1000 ტონამდე მარაგი უნდა მიეწოდოს: მათ შორის საწვავი, საკვები და საბრძოლო მასალა. „თუ, მაგალითად, ფრონტიდან 100 კილომეტრზე ან მეტი მანძილზე მცირე დრონებით გადაჭრით საბრძოლო მასალით დატვირთული მანქანებით მომარაგებას, შემდეგ კი უფრო შორს მოქმედი დრონები მსხვილ ლოგისტიკურ ობიექტებს შეუტევენ, ეს რუსებისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემაა“, თქვა ტოლასტმა.
როგორც ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის (ISW) წარმომადგენელმა ჯორჯ ბაროსმა აღნიშნა, უკრაინის არმიას შეუძლია ჯავშანტექნიკის მანევრების ჩატარება, რაც შეუძლებელი იყო სულ რაღაც 12 თვის წინ.
„რუსეთის უნარი, განახორციელოს ინფილტრაციის ამოცანები, სავარაუდოდ, გააგრძელებს კლებას იმის მიხედვით, თუ რამდენად აიძულებს უკრაინის საშუალო რადიუსის დარტყმების კამპანია რუსეთს, ზურგისა და მეწინავე საოპერაციო ბაზები სულ უფრო მეტად მოაშოროს ფრონტის ხაზს, რაც ამცირებს რესურსებს, რომლებიც აუცილებელია ასეთი მისიებისთვის ქვეითი ჯარის უზრუნველსაყოფად“, თქვა ბაროსმა. მისი თქმით, რუსეთი, სავარაუდოდ, ადრე თუ გვიან შეიმუშავებს კონტრზომებს, მაგრამ ამ ეტაპზე უკრაინას აშკარა უპირატესობა აქვს დრონების მხრივ.
ადრე გრუ-მ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ ბერდიანსკს, მელიტოპოლსა და ჯანკოის შორის მდებარე ტრასის მონაკვეთები „უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ოპერატორების ცეცხლის კონტროლის ქვეშ არის“ და გამოაქვეყნა ალმოდებული საწვავის ცისტერნების და სატვირთო მანქანების ვიდეოები.
