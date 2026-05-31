ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ცნობით, დრონმა უკრაინაში რუსეთის არმიის მიერ დაკავებული ატომური ელექტროსადგურს ესროლა

ევროპის ყველაზე დიდი ელექტროსადგური მოსკოვის ჯარებმა 2022 წელს, უკრაინაში შეჭრის პირველ დღეებში, დაიკავეს.
სააგენტომ სოციალურ მედიაში გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ელექტროსადგურის (რომელსაც რუსეთი მართავს) ოპერატორმა მას აცნობა, რომ შაბათს ტურბინის შენობას დრონი შეეჯახა, „რის შედეგადაც, როგორც ამბობენ, კედელში ხვრელი გაჩნდა“.
რუსულმა მედიამ გაავრცელა ატომური ენერგეტიკის სახელმწიფო კომპანია „როსატომის“ განცხადება, რომელშიც ის უკრაინას განზრახ თავდასხმაში ადანაშაულებდა. კიევი ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს.
ელექტროსადგური სამხრეთ უკრაინაში, ფრონტის ხაზთან ახლოს მდებარეობს. მოსკოვმა და კიევმა ერთმანეთი არაერთხელ დაადანაშაულეს თავდასხმებით ბირთვული კატასტროფის საფრთხის შექმნაში.
„ქარხნიდან ან მის წინააღმდეგ არანაირი სახის თავდასხმა არ უნდა განხორციელდეს“, - მოყვანილია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის, რაფაელ გროსის სიტყვები შაბათს გვიან საღამოს სააგენტოს მიერ X -ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.
„ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმა ცეცხლთან თამაშს ჰგავს“.
„როსატომმა“ განაცხადა, რომ დრონი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელით კონტროლდებოდა, რაც გამორიცხავს „შემთხვევითი დარტყმის შესაძლებლობას“.
„დღეს ჩვენ ერთი ნაბიჯით მივუახლოვდით ინციდენტს, რომელიც, დიდი ალბათობით, გავლენას მოახდენს მათზეც კი, ვინც რუსეთისა და უკრაინის საზღვრებს მიღმა ცხოვრობს“, - განუცხადა „როსატომის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა, ალექსეი ლიხაჩოვმა, რუსულ მედიას.
უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბრალდებები უარყო და განაცხადა, რომ მათ „ლოგიკა“ აკლდათ.
„გაუგებარია, თუ რატომ უნდა დაარტყა უკრაინამ საკუთარ ატომურ ელექტროსადგურს, რომელიც მის საკუთარ ტერიტორიაზე მდებარეობს და რომლის დაბრუნებასაც თავად ცდილობს თავისი სუვერენული კონტროლის ქვეშ“, - განაცხადა სამინისტრომ.
„ჩვენ ამ განცხადებებს ოკუპანტი სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ კიდევ ერთ საინფორმაციო ოპერაციად მივიჩნევთ.“
„როსატომის“ თქმით, დარტყმის შედეგად, სამანქანო ოთახის კედელში ნახვრეტი გაჩნდა, თუმცა ძირითადი აღჭურვილობა არ დაზიანებულა.
რუსეთის მიერ დანიშნულმა ქარხნის ხელმძღვანელობამ მოგვიანებით განაცხადა, რომ კიევმა კვირას დაბომბა ქარხნის სატრანსპორტო კვანძი, სადაც განთავსებულია მანქანები, რომლებსაც თანამშრომლები გადაჰყავს .
სოციალურ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დრონით თავდასხმის შედეგად ექვსი ავტობუსი და ორი მიკროავტობუსი იყო „განადგურებული“ და რომ არცერთი თანამშრომელი არ დაშავებულა და ქარხანა ჩვეულებრივად მუშაობდა.
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ცნობით, დრონმა უკრაინაში რუსეთის არმიის მიერ დაკავებული ატომური ელექტროსადგურს ესროლა
გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტო ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ სამხრეთ უკრაინაში, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს დრონმა დაარტყა.
