დეპუტატი ჩიგოგიძე „ქეშად“ $300 000-ს ინახავს - დეკლარაცია

მილიონერ დეპუტატს ეკუთვნის 10-ზე მეტი ბინა თბილისში, ბათუმში, ჩაქვსა და ბაკურიანში. მის სახელზე რეგისტრირებულია რამდენიმე მიწის ნაკვეთი და ორი მსუბუქი ავტომობილი. მასვე ეკუთვნის 2012, 2019 და 2021 წლებში შეძენილი ფასიანი ქაღალდები.
ვასილ ჩიგოგიძის დეკლარაციის მიხედვით, 2025 წელს მისი შემოსავლის ერთადერთი წყარო პარლამენტიდან მიღებული ხელფასი იყო, რაც 112 688 ლარია.
დეკლარაციის შევსების მომენტისთვის, მის საბანკო ანგარიშზე იყო 40 ათას ლარამდე და 14 ათას დოლარამდე თანხა.
„ქართულ ოცნებას“ პარლამენტში არაერთი მილიონერი დეპუტატი ჰყავს, თუმცა არა მხოლოდ ისინი, არამედ მინისტრების ნაწილი და ოპოზიციაც თანხის შენახვას „ქეშად“ ამჯობინებს.
წაიკითხეთ რადიო თავისუფლების სტატია, თუ რატომ ინახავენ ისინი დანაზოგს ასე.
ფორუმი