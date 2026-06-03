სომხეთის სასამართლომ მილიარდერ კარაპეტიანის გავლენიანი მომხრე დააპატიმრა

სომხეთის სასამართლომ ოპოზიციური პარტია „ძლიერი სომხეთის“ წევრს, პარტიის ლიდერის, რუსეთის მოქალაქე მილიარდერ სამველ კარაპეტიანის მხარდამჭერს, ალიკ ალექსანიანს ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური იტყობინება.
ალექსანიანს ბრალი ედება ამომრჩევლის მოსყიდვასა და დიდი რაოდენობით ფულის გათეთრებაში. სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის მონაცემებით, 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის მაისამდე პერიოდში მან 1400-მდე ადამიანი მოაწყო სამუშაოდ ორგანიზაციაში, რომელსაც ედგა სათავეში. ისინი მონაწილეობდნენ მიტინგებსა და შეკრებებში, რომლებსაც აწყობდნენ კარაპეტიანის მხარდამჭერები, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „ჩვენი გზა“ და პარტია „ძლიერი სომხეთი“. ამასთან, მათგან 400-ზე მეტი სხვა კომპანიებში მუშაობდა.
შედეგად, დასაქმებული მოქალაქეების უმეტესობა სამსახურში ან არ დადიოდა, ან თვეში ერთხელ ან რამდენჯერმე ცხადდებოდა. უწყების ცნობით, ისინი შემდგომში სამსახურიდან გაათავისუფლეს.
ასევე, როგორც ამტკიცებენ, 2025 წლის ოქტომბრიდან 2026 წლის მარტამდე პერიოდში ორგანიზაცია „მერ ძევოვის“ („ჩვენებურად“) ანგარიშებზე სხვადასხვა ვალუტაში ჩაირიცხა 4 მილიონ დოლარზე მეტი. ეს თანხები რეგისტრირებული იყო როგორც „შემოწირულებები“ და „სესხები“ საქველმოქმედო ფონდ „ტაშირიდან“, რომელიც დაკავშირებულია კარაპეტიანთან დაკავშირებული, „ინტეგო ენერგოდან“ და „ტაშირ კაპიტალიდან“. ამ თანხიდან 2 მილიონ დოლარზე მეტი ხელფასებზე გამოიყო ხელფასებისთვის.
თავად კარაპეტიანმა ალექსანიანის დაპატიმრებას „სისულელე“ და „კანონის დარღვევა“ უწოდა. მან განაცხადა, რომ „მის გუნდში არ არის არც ერთი ადამიანი, ვინც ფულის გათეთრებაში ერკვევა“.
სამველ კარაპეტიანი რუსეთში ფლობს კომპანიების ჯგუფ „ტაშირს“ და სავაჭრო ცენტრების ქსელ „რიოს“. სომხეთში მას ბრალი დასდეს ხელისუფლების ხელში ჩაგდებისა და და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ საჯარო მოწოდებებში. მას გაუსვლელობის ხელწერილი აქვს დადებული.
7 ივნისს სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. როგორც Reuters-ი წერდა სამ დასავლელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით, სწორედ კარაპეტიანი არის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მოსკოვისთვის სასურველი კანდიდატია. ნიკოლ ფაშინიანის მეთაურობით სომხეთის ამჟამინდელი მთავრობა რუსეთის მხრიდან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ზეწოლას განიცდის ევროკავშირთან დაახლოების შესახებ განცხადების შემდეგ. მოსკოვში ფაშინიანის კრიტიკა თითქმის ყოველდღიურად ისმის, ასევე რუსეთმა სომხეთს ექსპორტზე შეზღუდვები დაუწესა.
ფორუმი