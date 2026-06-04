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რუსეთში „3+3 ფორმატის“ პირველი „საექსპერტო შეხვედრა“ გაიმართება

გარეკანზე: ექვსიდან ხუთი ქვეყნის საგარეო მინისტრები „3+3 ფორმატის“ ოფიციალურ შეხვედრაზე 2023 წლის 23 ოქტომბერს.
გარეკანზე: ექვსიდან ხუთი ქვეყნის საგარეო მინისტრები „3+3 ფორმატის“ ოფიციალურ შეხვედრაზე 2023 წლის 23 ოქტომბერს.

პარასკევს, 2026 წლის 5 ივნისს რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილია „3+3“ ფორმატის „პირველი საექსპერტო შეხვედრა“, - განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა.

რუსეთის საგარეო უწყების პრესსპიკერის, მარია ზახაროვას მიერ 4 ივნისს გაკეთებული განცხადების თანახმად, ამ შეხვედრაზე მოსკოვს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი.

„საექსპერტო შეხვედრა“

მარია ზახაროვამ ხაზი გაუსვა, რომ საუბარია „საექსპერტო შეხვედრაზე“, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის „საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის“ ფარგლებში ეწყობა:

„5 ივნისს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მიხაილ გალუზინი მონაწილეობას მიიღებს 3+3 რეგიონალური თანამშრომლობის პლატფორმის - აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო, ასევე რუსეთი, ირანი და თურქეთი - პირველ საექსპერტო შეხვედრაში სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე“, - განაცხადა მარია ზახაროვამ.

ოფიციალური თბილისი დაარსების დღიდან უარს ამბობს 3+3 ფორმატში მონაწილეობაზე, რისი საფუძველიც რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების სამხედრო ოკუპაციაა.

„პოზიცია ცნობილია“ - საგარეო

„საქართველოს პოზიცია ცნობილია, არაერთხელ დაუფიქსირებია ქართულ მხარეს. საქართველოს არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრებში”, - განაცხადეს 4 ივნისს საქართველოს საგარეო უწყებაში.

თუმცა რახან საუბარია „საექსპერტო შეხვედრაზე“, სავარაუდოდ, ამჯერად არც სხვა დედაქალაქების ოფიციალური წარმომადგენლები იქნებიან სანქტ-პეტერბურგში.

  • რადიო თავისუფლებამ საგარეო უწყებას ჰკითხა, არის თუ არა ინფორმირებული რომლიმე კერძო პირის, საქართველოს მოქალაქის მონაწილეობის შესახებ.
  • პასუხის მიღების შემთხვევაში, ინფორმაცია განახლდება.

„კარი ღიაა“

ფორმატის ფარგლებში პირველი შეხვედრა 2021 წელს მოსკოვში გაიმართა, მეორე - 2023 წელს თეირანში, მესამე კი - თურქეთში. იყო კიდევ არაერთი შეხვედრა.

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ 3+3 ფორმატის კარი საქართველოსთვის ღიაა.

მოლაპარაკებების ამ ფორმატში საქართველოს ჩართვას თურქეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოღლუც ეცადა, თუმცა უშედეგოდ.

„რუსეთის ფედერაციასთან ჩვენ მხოლოდ ერთი ფორმატი გაგვაჩნია – ეს არის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, სადაც საქართველო და რუსეთი ერთმანეთსვე ელაპარაკებიან კონფლიქტის შესახებ და ამ ფორმატში წარმოდგენილია აშშ-ი, გაერო, ეუთო, ევროკავშირი. ძალიან ღირებული ფორმატია ჩვენთვის, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას, განვიხილოთ კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხები“ - განაცხადა 2025 წლის 12 აპრილს მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა.

ფორუმი

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