რუსეთიდან გაჟონილი დოკუმენტების მიხედვით სტატია "ოპერაცია ღორის თავის შესახებ" ორგანიზებულ დანაშაულსა და კორუფციაზე მომუშავე ჟურნალისტების გაერთიანებამ [occrp] მოამზადა.
სოციალური დიზაინის სააგენტო, საიდანაც დოკუმენტებმა გაჟონა, კრემლის, და რუსეთის სახელმწიფო უწყებების კონტრაქტორი კომპანიაა. ის სანქცირებულია შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ევროკავშირის მიერ. წარსულში რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სპეცსამსახურების დაკვეთებისთვის. ჟურნალისტურმა გამოძიებებმა აჩვენა ისიც, რომ სწორედ ეს სააგენტო იდგა იმ კამპანიის უკან, რომელიც ცდილობდა შეემცირებინა უკრაინისთვის დასავლეთის მხარდაჭერა და ევროპარლამენტის არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიები გაეძლიერებინა.
ფორუმი