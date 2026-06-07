აშშ ვიზას არ აძლევს ირანის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს

ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ირანის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისთვის ვიზის გაცემაზე უარი განაცხადა, - იუწყება The New York Times ოთხ წყაროზე დაყრდნობით. მათი ინფორმაციით, ირანის ეროვნული ნაკრების ყველა 26 ფეხბურთელმა მიიღო ვიზა აშშ-ში შესასვლელად, რათა მონაწილეობა მიიღონ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატში, რომელიც 11 ივნისს იწყება.
გამოცემის თანახმად, ირანის ფეხბურთის ფედერაციის 10-ზე მეტ ფუნქციონერსა და პერსონალს ეროვნული გუნდიდან ვიზა ჯერ კიდევ არ მიუღია, ზოგიერთ მათგანს კი, როგორც ირწმუნებიან, უარი ეთქვა.
ირანის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, მეჰდი ტაჯი, წარსულში ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის (IRGC) ოფიცერი იყო. ეს ორგანიზაცია აშშ-ის ხელისუფლებას ტერორისტულად აქვს გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, ტაჯი მრავალი წელია სპორტული ფუნქციონერია და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციას 2016 წლიდან ხელმძღვანელობს.
ირანულმა სააგენტო Fars-მაც დაადასტურა, რომ ეროვნული ნაკრების აპარატის რამდენიმე წევრს ვიზა ჯერაც არ მიუღია. სამხრეთ აფრიკაში ირანის საელჩომ სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია (FIFA) ვალდებულია მსოფლიო ჩემპიონატის ყველა სტუმრისთვის ვიზების უზრუნველყოფა.
2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი აშშ-ში, მექსიკასა და კანადაში გაიმართება 11 ივნისიდან 19 ივლისამდე. ირანმა ადრე დაადასტურა ტურნირში მონაწილეობის სურვილი, მიუხედავად აშშ-სთან მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტისა.
ირანის ნაკრებმა პირველი მატჩი 15 ივნისს, ლოს-ანჯელესში, ახალი ზელანდიის წინააღმდეგ უნდა გამართოს.
6 ივნისის ღამეს, მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი კვლავ ძალაში რჩებოდა, აშშ-მა და ირანმა ერთმანეთის წინააღმდეგ ახალი დარტყმები განახორციელეს. ირანელმა სამხედროებმა შვიდი რაკეტა გაუშვეს ქუვეითის მიმართულებით. აშშ-ის ცენტრალური სარდლობის ცნობით, მათგან ექვსის ჩამოგდება მოხერხდა, ხოლო მეშვიდემ მიზანს ვერ მიაღწია. ირანმა ასევე სცადა დრონების გამოყენებით გემებზე შეტევა ჰორმუზის სრუტეში. საპასუხოდ, ამერიკელმა სამხედროებმა ჰორმუზის სრუტის ირანულ სანაპიროზე განთავსებულ სანაპირო რადარებს დაარტყეს.
ფორუმი