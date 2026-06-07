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სომხეთში დაიწყო საპარლამენტო არჩევნები

ერთ-ერთი საარჩევნო უბანი, სომხეთი.
ერთ-ერთი საარჩევნო უბანი, სომხეთი.

სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნები დილის 08:00 საათზე გაიხსნა და ხმის მიცემა 20:00 საათამდე გაგრძელდება.

კანონის თანახმად, ახლად არჩეული ეროვნული ასამბლეა უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 101 დეპუტატისგან და მასში წარმოდგენილი უნდა იყოს სულ მცირე სამი პოლიტიკური ძალა. მანდატებისთვის იბრძვის 16 პარტია და 2 საარჩევნო ალიანსი. პარლამენტში მოსახვედრად პარტიებმა ხმების მინიმუმ 4% უნდა მიიღონ, ხოლო პოლიტიკურმა ალიანსებმა — არანაკლებ 8% ( ორპარტიული ალიანსისთვის - 8%; სამპარტიულისთვის - 9%; უფრო მეტისთვის - 10%).

თუ ვინ შეძლებს საბოლოოდ ამ ბარიერის გადალახვას, 7 ივნისს სავარაუდოდ შუაღამის შემდეგ გახდება ცნობილი, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2005 საარჩევნო უბნის შედეგები დაითვლება.

სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, წელს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს სომხეთის 2 485 851 მოქალაქეს.

არჩევნებში მონაწილე ძირითადი და ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური სუბიექტები:

  • „სამოქალაქო შეთანხმება“ (Civil Contract): მოქმედი მმართველი პარტია პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ლიდერობით. მათი პლატფორმა ევროკავშირთან დაახლოებასა და დასავლურ ორიენტაციას ეფუძნება.
  • ბლოკი „სომხეთის ალიანსი“ (Armenia Alliance): მთავარი საპარლამენტო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი ლიდერობს.
  • ალიანსი „ძლიერი სომხეთი“ (Strong Armenia): ახალი გავლენიანი პრორუსული გაერთიანება, რომლის ზურგსუკანაც მოსკოვში მოღვაწე მილიარდერი სამველ კარაპეტიანი დგას.
  • „აყვავებული სომხეთი“ (Prosperous Armenia): მსხვილი ბიზნესმენისა და პოლიტიკოსის, გაგიკ წარუკიანის პარტია, რომელიც ასევე მკვეთრად ოპოზიციურ და პრორუსულ ფლანგზე პოზიციონირებს.
  • „ერთობის ფრთები“ (Wings of Unity): ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყოფილმა ომბუდსმენმა არმან თათოიანმა დააფუძნა.
  • „სომხეთის ეროვნული კონგრესი“ (ANC): პირველი პრეზიდენტის, ლევონ ტერ-პეტროსიანის პარტია.

ყოფილი მმართველი ძალა, სერჟ სარქისიანის „რესპუბლიკური პარტია“, ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს და მასში მონაწილეობას არ იღებს.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის ძირითადი კონკურენტები პრორუსული ძალები არიან. მათ რიგებშია კრემლის რჩეული - დაპატიმრებული მილიარდერის სამველ კარაპეტიანის პოლიტიკური ალიანსი.

ფორუმი

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