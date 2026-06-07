სომხეთში დაიწყო საპარლამენტო არჩევნები

სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნები დილის 08:00 საათზე გაიხსნა და ხმის მიცემა 20:00 საათამდე გაგრძელდება.
კანონის თანახმად, ახლად არჩეული ეროვნული ასამბლეა უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 101 დეპუტატისგან და მასში წარმოდგენილი უნდა იყოს სულ მცირე სამი პოლიტიკური ძალა. მანდატებისთვის იბრძვის 16 პარტია და 2 საარჩევნო ალიანსი. პარლამენტში მოსახვედრად პარტიებმა ხმების მინიმუმ 4% უნდა მიიღონ, ხოლო პოლიტიკურმა ალიანსებმა — არანაკლებ 8% ( ორპარტიული ალიანსისთვის - 8%; სამპარტიულისთვის - 9%; უფრო მეტისთვის - 10%).
თუ ვინ შეძლებს საბოლოოდ ამ ბარიერის გადალახვას, 7 ივნისს სავარაუდოდ შუაღამის შემდეგ გახდება ცნობილი, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2005 საარჩევნო უბნის შედეგები დაითვლება.
სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, წელს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს სომხეთის 2 485 851 მოქალაქეს.
არჩევნებში მონაწილე ძირითადი და ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური სუბიექტები:
- „სამოქალაქო შეთანხმება“ (Civil Contract): მოქმედი მმართველი პარტია პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ლიდერობით. მათი პლატფორმა ევროკავშირთან დაახლოებასა და დასავლურ ორიენტაციას ეფუძნება.
- ბლოკი „სომხეთის ალიანსი“ (Armenia Alliance): მთავარი საპარლამენტო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი ლიდერობს.
- ალიანსი „ძლიერი სომხეთი“ (Strong Armenia): ახალი გავლენიანი პრორუსული გაერთიანება, რომლის ზურგსუკანაც მოსკოვში მოღვაწე მილიარდერი სამველ კარაპეტიანი დგას.
- „აყვავებული სომხეთი“ (Prosperous Armenia): მსხვილი ბიზნესმენისა და პოლიტიკოსის, გაგიკ წარუკიანის პარტია, რომელიც ასევე მკვეთრად ოპოზიციურ და პრორუსულ ფლანგზე პოზიციონირებს.
- „ერთობის ფრთები“ (Wings of Unity): ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყოფილმა ომბუდსმენმა არმან თათოიანმა დააფუძნა.
- „სომხეთის ეროვნული კონგრესი“ (ANC): პირველი პრეზიდენტის, ლევონ ტერ-პეტროსიანის პარტია.
ყოფილი მმართველი ძალა, სერჟ სარქისიანის „რესპუბლიკური პარტია“, ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს და მასში მონაწილეობას არ იღებს.
სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის ძირითადი კონკურენტები პრორუსული ძალები არიან. მათ რიგებშია კრემლის რჩეული - დაპატიმრებული მილიარდერის სამველ კარაპეტიანის პოლიტიკური ალიანსი.
ფორუმი