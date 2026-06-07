სოფელ ატენში გარდაცვლილი იპოვეს გორის სამმართველოს დეტექტივი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო გორის პოლიციის განყოფილების დეტექტივის, ბაქარ ბექაურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ავრცელებს.
შსს სამინისტროს ცნობით, 7 ივნისს სოფელ ატენში გარდაცვლილი იპოვეს გორის პოლიციის განყოფილების დეტექტივი ბაქარ ბექაური.
„შინაგან საქმეთა სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლის, ბაქარ ბექაურის გარდაცვალების გამო, უსამძიმრებს დაღუპულის ოჯახსა და ახლობლებს”, - ნათქვამია განცხადებაში.
დეტექტივის გარდაცვალების ფაქტზე, შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით (თვითმკვლელობამდე მიყვანა) დაიწყო.
ორი კვირის წინ, 23 მაისს ამავე მუხლით დაიწყო გამოძიება "სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლის გარდაცვალების ფაქტზე. მაშინ სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელი თანამშრომელი საკუთარ ავტომობილში, ქალაქ ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე, ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაცვლილი იპოვეს.
"საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ანტიკორუფციული სააგენტოს გამორჩეული, ღირსეული და პროფესიონალი თანამშრომლის გარდაცვალების გამო, უსამძიმრებს დაღუპულის ოჯახსა და ახლობლებს. მისი გარდაცვალება უდიდესი ტრაგედია და დანაკლისია ჩვენთვის და ჩვენი სამსახურისთვის", - ნათქვამი იყო სუს-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ფორუმი