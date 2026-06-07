წყაროს ცნობით, აშშ სპარსეთის ყურის მოკავშირეებისთვის მიყენებული ზარალის აღსადგენად მათთვის ირანულ აქტივების გადაცემას განიხილავს

შაბათს აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა შექმნა ჯგუფი, რომელიც შეაფასებს ირანის მიერ სპარსეთის ყურეში მოკავშირეებისთვის მიყენებული ზარალის ხარჯებს, იტყობინება წყარო და დასძენს, რომ აშშ ასევე განიხილავს ირანული აქტივების გამოყენებას ნებისმიერი მომავალი ნგრევის საკომპენსაციოდ.
ეს ინფორმაცია გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ირანის უზენაესი ლიდერის მრჩეველმა, მოჰსენ რეზაიმ, CNN-ს განუცხადა, რომ სამთვიანი ომის დასრულების სამშვიდობო შეთანხმება დამოკიდებულია შეერთებული შტატების მიერ გაყინული ირანული აქტივების 24 მილიარდი დოლარის გამოთავისუფლებაზე.
წყარომ არ დააკონკრეტა, თუ რა სახის აქტივებს ეხება სამინისტრო. ახალი ზომების აღწერიდან, სავარაუდოდ, ჩანს, რომ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ გაყინულ აქტივებზე.
ირანული აქტივების გადამისამართების საფრთხემ შესაძლოა ახალი გამაღიზიანებელი ფაქტორი შეუქმნას შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მყიფე შეთანხმებას, რომელმაც კვლავ გაიარა გამოცდა, როცა ამ შაბათ-კვირას ორივე ქვეყანამ დარტყმები განახორციელეს.
როგორც ჩანს, აშშ-სა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა, თუმცა შაბათს თეირანში ჩავიდა შუამავალი ქვეყნიდან, პაკისტანიდან მინისტრი, რომელმაც ირანის უზენაეს ლიდერს, აიათოლა მოჯთაბა ხამენეის წერილი ჩაუტანა, იტყობინება ირანის ნახევრად ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ISNA.
შაბათს დილით, აშშ-ის ძალებმა ირანის სანაპირო რადარებზე, გორუქსა და კუნძულ ქეშმზე, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში მდებარეობს, იერიში მიიტანეს მას შემდეგ, რაც ჩამოაგდეს ირანის მიერ გაშვებული დრონები, რომლებიც, აშშ-ის ცენტრალური სარდლობის თქმით, საზღვაო მიმოსვლისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. აშშ-ის სამხედრო ძალებმა შაბათს საღამოს განაცხადეს, რომ ჩამოაგდეს კიდევ ორი ირანული მოიერიშე დრონი, რომლებიც სრუტეში ნაოსნობას უქმნიდა საფრთხეს.
ირანის რევოლუციის გუშაგებმა განაცხადეს, რომ მათ საპასუხო დარტყმა მიიტანეს აშშ-ის ბაზებზე ქუვეითსა და ბაჰრეინში, ხოლო ქუვეითის არმიის თანახმად, მათ შვიდი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს, რომლებმაც საცხოვრებელ უბნებს გადაუფრინეს, რამაც მატერიალური ზიანი გამოიწვია, თუმცა მსხვერპლი არ მოჰყოლია.
ბაჰრეინში განგაში გამოცხადდა, მოსახლეობას თავშესაფარში შესვლისკენ მოუწოდეს. ქუვეითმა და ბაჰრეინმა დაგმეს ეს თავდასხმები.
მოგვიანებით ირანმა განაცხადა, რომ მან ბალისტიკური რაკეტებით დაარტყა ორივე ქვეყანაში განლაგებულ აშშ-ის ბაზებს, თუმცა აშშ-ის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ ექვსი რაკეტა გადაიტაცეს და მეშვიდემ მიზანს ვერ მიაღწია.
აშშ და ირანი ძირითადად ირიბად მოლაპარაკებებს აწარმოებენ დროებითი შეთანხმების მისაღწევად, რათა შეაჩერონ სამთვიანი ომი, რომელიც არსებულ საკითხებს, ირანის ბირთვული პროგრამის ჩათვლით, შემდგომი მოლაპარაკებების საგნად დატოვებს.
ომი ირანის წინააღმდეგ თებერვლის ბოლოს დაიწყო და ამჟამად ცეცხლის დროებითი შეწყვეტის შეთანხმება მოქმედებს, რომელიც პაკისტანის შუამავლობით დაიდო.
თეირანს ნავთობიდან მიღებული მილიარდობით დოლარის შემოსავლებზე წვდომა, ნავთობის ექსპორტზე სანქციების გაუქმება, აშშ-ს მიერ მის ნავსადგურებზე დაწესებული ბლოკადის მოხსნა და ჰორმუზის სრუტეზე გავლენის მოპოვება სურს. ირანმა ეფექტიანად გადაკეტა ეს საზღვაო გზა, სადაც ომამდე მსოფლიო ნავთობის დაახლოებით მეხუთედის ტრანზიტი ხორციელდებოდა.
აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მზარდი შიდა პოლიტიკური ზეწოლის წინაშე დგას საწვავის ფასების ზრდის გამო, რომ ეს არაპოპულარული ომი დასრულდეს. მან NBC-ს განუცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ირანის დრონებისა და რაკეტების წარმოების ობიექტების უმეტესობა განადგურებულია, ირანელებს კვლავ აქვთ წვდომა მათი რაკეტების დაახლოებით მეხუთედზე.
„მათ აქვთ რამდენიმე რაკეტა, აქვთ რამდენიმე დრონი. პროცენტულად ვიტყოდი, რომ მათი რაკეტების ალბათ 21%-დან 22%-მდე. ეს ბევრი რაკეტაა, მაგრამ ეს აღარ არის ის, რაც იყო, როდესაც პირველად განვახორციელეთ თავდასხმა“, - განუცხადა ტრამპმა NBC News-ის გადაცემას "Meet the Press-ს", ტელეარხის მიერ პარასკევს გამოქვეყნებული ფრაგმენტების თანახმად.
კონფლიქტმა ნავთობის ფასები გაზარდა და ინფლაცია გამოიწვია მთელ მსოფლიოში.
ფორუმი