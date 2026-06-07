რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა

რუსეთმა უკრაინას დრონებისა და სხვა საომარი იარაღის გამოყენებით შეუტია, რის შედეგადაც სულ მცირე ოთხი ადამიანი დაიღუპა.
ცნობით, დაზიანდა ჩერნობილის ატომური სადგურის აკრძალვის ზონაში მდებარე ბირთვული საცავი, განაცხადეს უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა.
უკრაინის „ენერგოატომის“ ატომური ენერგიის ოპერატორის თანახმად, ობიექტზე რადიაციის დონე თავდასხმის შემდეგ ნორმალურ ფარგლებში დარჩა, თუმცა შენობა „ნაწილობრივ განადგურდა“.
მოსკოვმა და კიევმა ბოლო თვეებში გააძლიერეს ერთმანეთზე დრონებით თავდასხმები.
ამ დროს აშშ-ის მეთაურობით ომის დასრულების დიპლომატიური ძალისხმევა ჩიხშია.
რუსული დრონების თავდასხმების შედეგად უკრაინაში ორი ადამიანის დაღუპვის ფონზე მსოფლიო ლიდერები ლონდონში შეიკრიბნენ, რათა ოთხწლიანი ომის გამო მოსკოვზე ზეწოლის გაზრდა განიხილონ.
უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ხვდება საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს, რათა განიხილონ სამომავლო გეგმები.
უკრაინის ზაპოროჟიეს რეგიონში რუსული დრონის დარტყმის შედეგად მიკროავტობუსის მძღოლი, 56 წლის კაცი დაიღუპა, - ამის შესახებ კვირას უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახური იტყობინება Telegram-ზე.
59 წლის კაცი დაიღუპა დნეპროპეტროვსკის ცენტრალურ რეგიონში განხორციელებული თავდასხმის დროს, - დაწერა კვირას რეგიონულმა სამხედრო მეთაურმა, ალექსანდრ განჟამ, Telegram-ზე.
განჟას თქმით, თავდასხმების შედეგად 35 წლის კაცი დაიჭრა და დაზიანდა ინფრასტრუქტურა.
რუსეთის საჰაერო დარტყმამ ასევე „ნაწილობრივ გაანადგურა“ ჩერნობილის მიმდებარე აკრძალულ ზონაში არსებული, გამოყენებული ბირთვული საწვავის შესანახი ობიექტი, იტყობინება Telegram-ზე უკრაინის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბირთვული ოპერატორი „ენერგოატომი“.
ოპერატორმა განაცხადა, რომ შენობა იმ დროს ცარიელი იყო და რადიაციის დონე ნორმალური დარჩა.
„ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთის ძალები საფრთხეს უქმნიან უკრაინის ბირთვულ ობიექტებს“, - განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიჰამ თავის პოსტში X-ზე და მოსკოვი „ბირთვული უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შექმნაში“ დაადანაშაულა.
უკრაინამ, უკვე ზედიზედ მეორე თვეა, რაც მაისში უფრო მეტი ტერიტორია დაიბრუნა, ვიდრე რუსეთის ძალებთან ბრძოლაში დაკარგა, როგორც AFP-ის მიერ ომის შესწავლის ინსტიტუტის (ISW) მონაცემების ანალიზმა აჩვენა ამ თვის დასაწყისში.
ზელენსკიმ ვლადიმირ პუტინს პირისპირ შეხვედრა შესთავაზა რუსეთის ლიდერისადმი გაგზავნილ ღია წერილში და აღნიშნა, რომ ის ასევე მზად იყო „ცეცხლის სრული შეწყვეტისთვის“.
პუტინმა პარასკევს, რუსეთის მთავარ ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას, უარყო ვარაუდები რუსეთის ეკონომიკის კოლაფსის შესახებ და თქვა, რომ „ჩვენ იმავე დონეზე დავეშვით, რომელზეც ევროზონის ქვეყნები ზრდას განიცდიდნენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში“.
6 ივნისის ღამეს რუსეთის არმიამ უკრაინაზე იერიში მიიტანა 272 დრონით - იუწყება უკრაინის საჰაერო ძალები. ჩამოგდებულია 249 უპილოტო საფრენი აპარატი, დრონები სამიზნეებს 11 ადგილას მოხვდა, კიდევ 13 ადგილას დრონების ნამსხრევები ჩამოვარდა.
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