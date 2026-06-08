უკრაინის ძალებმა ნოვოროსიისკში დაარტყეს ნავთობის რეზერვუარების უმსხვილეს პარკს

კრასნოდარის მხარის ოპერატიულმა შტაბმა 8 ივნისს დილით ტელეგრამ-არხით გაავრცელა ცნობა, რომ ნოვოროსიისკში გადასატვირთავი კომპლექსის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად.
დამოუკიდებელმა რუსულმა გამოცემა ASTRA-მ თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე ჯერ კიდევ გამთენიისას დაწერა, რომ დარტყმა იყო ნავთობის გადასატვირთავი კომპლექსის, „შესხარისის“ შემადგენლობაში არსებულ სამრეწველო მოედანზე „გრუშოვაია“, სადაც რეზერვუარების პარკი იწვის.
ამ ობიექტზე დარტყმა 8 ივნისს დღისით დაადასტურა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა. მისი ინფორმაციით, ნავთობის ბაზის ტერიტორიაზე ხანძარია, სხვა შედეგები კი დაზუსტების ეტაპზეა.
- „გრუშოვაია“ ნავთობის გადასატვირთავი კომპლექსის, „შესხარისის“ უმსხვილესი რეზერვუარების პარკია. საჯარო წყაროების თანახმად, ობიექტის ფართობი და დაახლოებით 213 ჰექტარია, სადაც განთავსებულია 1,2 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შესანახი ათეულობით რეზერვუარი.
- „გრუშოვაია“ მილსადენებითა და გვირაბებით უკავშირდება საზღვაო ტერმინალ „შესხარისს“.
- „შესხარისი“ კრასნოდარის მხარეში რუსეთის სახელმწიფო კომპანია „ტრანსნეფტის“ მაგისტრალური მილსადენების ქსელის ბოლო პუნქტია. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ამ ობიექტს არაერთხელ დაარტყეს 2026 წლის გაზაფხულზეც.
შეტევა ვოლგოგრადის ოლქში მდებარე სადგურზე
8 ივნისს გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის ვოლგოგრადის ოლქის ჟირნოვის რაიონშიც. რეგიონის გუბერნატორმა ანდრეი ბოჩაროვმა დილით განაცხადა, რომ უკრაინული დრონების „ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად“ სამრეწველო-სადისპეტჩერო სამსახურის ტერიტორიაზე გაჩნდა ხანძარი, რომელიც „ოპერატიულად ჩააქრეს“.
- რუსეთის ხელისუფლება სხვადასხვა ობიექტზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის დროს, როგორც წესი, „ნამსხვრევების ჩამოცვენის“ შესახებ იუწყება მაშინაც კი, როცა ზიანი გამოწვეულია დრონებით პირდაპირი დარტყმის შედეგად.
8 ივნისს დღისით უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ ვოლგოგრადის ოლქში დაარტყეს სამრეწველო-სადისპეტჩერო სადგურ „კრასნი იარს“, რომელიც საკვანძო ობიექტია ნავთობის მიწოდების მარშრუტებზე ორი სტრატეგიული მიმართულებით - ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნისკენ და ნავთობსადენ „კუიბიშევ-ტიხორეცკის“ გავლით ნოვოროსიისკში მდებარე ტერმინალ „შესხარისამდე“.
- ბოლო თვეებში უკრაინის თავდაცვის ძალებმა მნიშვნელოვნად გაააქტიურეს შეტევა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, ნავთობის საცავებსა და პორტების ტერმინალებზე.
- მოსკოვი ამ შეტევებს „ტერორისტულს” უწოდებს, კიევი კი - „კანონიერ სამიზნეებზე" დარტყმას რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში და მიზნად ასახელებს რუსეთის საექსპორტო პოტენციალის შემცირებას და შესაბამისად, ომის დაფინანსების წყაროთა შეზღუდვას.
ფორუმი