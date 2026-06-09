უკრაინაში მსხვერპლია რუსული რაკეტებით და დრონებით შეტევის შედეგად

9 ივნისს სარაკეტო შეტევა იყო ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგუევზე. დაიღუპნენ 22 წლის ქალი, რომელიც ორსულად იყო და ორი მამაკაცი. დაშავდა 6 ადამიანი. ჩუგუევში დაზიანებულია სახლები, მაღაზიები და სხვა სამოქალაქო ობიექტები.
9 ივნისი ჩუგუევში გლოვის დღედ გამოცხადდა.
რუსული დრონებით შეტევა იყო ქალაქ ხარკოვზე. საოლქო პროკურატურის ცნობით, დაშავდა 16 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვი. ქალაქ ხარკოვის შევჩენკოს რაიონში დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლები, ბიზნეს-ცენტრი, საოფისე შენობები და ეკლესია. ხოლოდნოგორის რაიონში დრონებით დარტყმა იყო საწარმოსა და სარემონტო საამქროზე.
დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მონაცემებით, რუსული დრონებით შეტევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა ნიკოპოლის და პავლოგრადის რაიონებში. დაზიანებულია სახლები, აფთიაქი, კაფე და სამეურნეო ნაგებობები.
უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ 9 ივნისს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს ორი მართვადი საავიაციო რაკეტით და 116 უპილოტო საფრენი აპარატით.
ადგილობრივი დროით დილის რვა საათისთვის დადასტურებული იყო 146 დრონის მოგერიება და ორივე რაკეტით და 17 დრონით პირდაპირი დარტყმა 18 ადგილზე.
ფორუმი