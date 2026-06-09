„პოლიტიკის გროსმაისტერი“ - კობახიძემ ბრიფინგი გამართა ივანიშვილზე სასაუბროდ

დაახლოებით 8 წუთის განმავლობაში კობახიძემ ბიძინა ივანიშვილს უწოდა „პოლიტიკის გროსმაისტერი“, რომელიც „გარე მტრების“ და „აგენტურის“ პოლიტიკური თავდასხმების „მთავარი ობიექტია“.
თქვა, რომ ისინი „ივანიშვილის რეჟიმად“ მოიხსენიებენ დემოკრატიული წესით არჩეულ ხელისუფლებას; რომ მსგავსი რამ მოისმინა სატელევიზიო დებატებშიც და გადაწყვიტა, „ამ საკითხზე ქართული საზოგადოების წინაშე“ საკუთარი პოზიცია გამოეხატა.
განაცხადა ისიც, რომ ეს ბრიფინგიც საკუთარი ინიციატივით დაგეგმა და ბიძინა ივანიშვილთან არ შეუთანხმებია.
„ფორმალური როლი“
მან ხაზი გაუსვა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და პოლიტიკური საბჭოს წევრი.
„სწორედ ამ მოცემულობით წარსდგა მმართველი პარტია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ამ მოცემულობით მიიღო მან მყარი ნდობა ქართველი ხალხისგან. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილის როლი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არა მხოლოდ ფორმალიზებულია, არამედ უშუალო დემოკრატიულ ლეგიტიმაციასაც ეფუძნება“, - თქვა კობახიძემ.
„მისი რჩევები ფასდაუდებელია“
ირაკლი კობახიძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს „იმ ფარგლებში, რაც მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის საპატიო როლს შეესაბამება“.
„ეს ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში“, - თქვა პრემიერმა.
„ამავდროულად, მე, როგორც მთავრობის მეთაური და მმართველ პარტიაში მეორე პირი, ხშირად ვსარგებლობ მისი რჩევით, როდესაც საქმე ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხებს ეხება“, - თქვა მან და დასძინა:
„მისი რჩევები ყოველთვის ფასდაუდებელია და ამ შესაძლებლობაზე უარის თქვა პირველ რიგში სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არასწორი იქნებოდა“.
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ფორუმი