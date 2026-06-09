საქართველო-ჩინეთი „ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე“ გადავიდნენ

ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატის, წარმომადგენელთა პალატის მიერ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტის მიღებას.
„ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა“
სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა პრეზიდენტების, სი ძინპინისა და მიხეილ ყაველაშვილის მიერ ჩინეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 34-ე წლისთავთან დაკავშირებული „მისალოცი შეტყობინებებიდან“.
განსხვავებით სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციის მიღებიდან, - რასაც ჩინეთში სი ძინპინისა და ექსპრემიერ, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დეკლარაციის მიღების ცერემონია ახლდა თან, - ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა „დისტანციურად“ დამყარდა.
ღარიბაშვილისა და პრეზიდენტ სის შეხვედრა 2023 წლის 28 ივლისს სიჩუანის პროვინციის ქალაქ ჩენგდუში შედგა, რა დროსაც ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ საქართველო და ჩინეთი სტრატეგიული პარტნიორები ხდებიან.
ირაკლი ღარიბაშვილს, - რომელმაც პოსტი 2024 წლის 30 იანვარს დატოვა, 2025 წელს კი პოლიტიკიდანაც გავიდა, - ახლა ₾1-მილიონიანი გირაო აქვს შეფარდებული „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის“ ბრალდებით.
„ახალი პერსპექტივა“
„მსურს, ვისარგებლო შემთხვევით და პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან ერთად განვაცხადო, რომ ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე გადავა“, - ვკითხულობთ ჩინეთის საელჩოს მიერ გავრცელებულ წერილში, რომლის ავტორიც, საელჩოს თანახმად, პრეზიდენტი სი ძინპინია.
„მე მჯერა, რომ ეს ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების განვითარებისთვის ახალ პერსპექტივებს გახსნის, ორ ქვეყანას შორის ტრადიციულ მეგობრობაში ახალ თავს დაწერს, ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობას ძლიერ იმპულსს შესძენს და ჩვენი ქვეყნების ხალხებს მეტ სარგებელს მოუტანს“, - განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა.
ჩინეთის საელჩოს ცნობითვე, მიხეილ ყაველაშვილმა აღნიშნა, რომ ბოლო 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, საქართველომ და ჩინეთმა დიდი ხნის მეგობრობა დაამყარეს და ორმხრივმა ურთიერთობებმა ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთნდობისა და კონსტრუქციული თანამშრომლობის საფუძველზე მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადეს.
„ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 34-ე წლისთავზე, ჩვენ ერთობლივად გადავწყვიტეთ, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობები ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აგვეყვანა“, - თქვა ყაველაშვილმა.
„მე მჯერა, რომ ეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობისთვის მეტ შესაძლებლობას შექმნის, ორივე ქვეყანას მეტ სარგებელს მოუტანს და ორ ხალხს შორის მეგობრობას კიდევ უფრო გააძლიერებს“, - თქვა მან.
„დღეს მოეწერა ხელი“ - კობახიძე
„დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე“, - განაცხადა „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ 9 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე. - „ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელსაც დღეს მოეწერა ხელი“.
„ახლა გადავდივართ ჩვენი ურთიერთობების უკვე ახალ ეტაპზე - ეს არის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი“, - განაცხადა პრემიერმა.
მისი თქმით, ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი კიდევ უფრო მეტ შედეგებს მოიტანს ქართულ-ჩინური ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით.
მიღწევებში კობახიძემ ჩამოთვალა:
- „ძალიან გაღრმავდა ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები, რაც კონკრეტულ ქმედებებშიც იყო გამოხატული, მათ შორის, ორმხრივად“;
- „უვიზო მიმოსვლა დაწესდა;
- გვაქვს პირდაპირი ფრენები, ემატება ახალი ფრენები წელს, რაც უზრუნველყოფს მეტ მობილობას საქართველოსა და ჩინეთს შორის;
- ასევე, სავაჭრო-ეკონომიკური კუთხით გვაქვს ძალიან კონკრეტული, ხელშესახები შედეგები“.
ინფორმაცია განახლდება
ფორუმი