ზელენსკის თქმით, უკრაინამ და ლატვიამ დრონების შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი

„ეს არის კონკრეტული ნაბიჯები ჩვენი ერთობლივი თავდაცვისა და წარმოების გასაძლიერებლად და, რაც მთავარია, ეს ასევე ნიშნავს, რომ უკრაინის ცოდნა და გამოცდილება ხელს უწყობს ჩვენი პარტნიორების გაძლიერებას“, - თქვა ზელენსკიმ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.
მან არ გაამხილა დეტალები იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს შეთანხმება. კულბერგსმა თქვა, რომ შეთანხმება ლატვიას ტექნოლოგიურ ცოდნას და ერთობლივი წარმოების შესაძლებლობებს მისცემს.
„ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ცა და არავინ იცის, როგორ გავაკეთოთ ეს უკრაინაზე უკეთ“, - განაცხადა მან ზელენსკისთან და სამიტზე დამსწრე სხვა ლიდერებთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე და დასძინა, რომ დრონებია დიდწილად უკრაინის ომში რუსი ჯარისკაცების დაღუპვის მიზეზი.
უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარემ, რუსტემ უმეროვმა, განაცხადა, რომ ლატვია მეექვსე ქვეყანა იყო, რომელიც შეუერთდა კიევის დრონებით თანამშრომლობის ინიციატივას.
გასულ თვეში ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თითქმის 20 ქვეყანა იყო დაინტერესებული უკრაინასთან დრონების სფეროში თანამშრომლობით.
ბალტიისპირეთის ქვეყნებში - ნატოს წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიებზე - ბოლო კვირების განმავლობაში არაერთი შემთხვევა მოხდა, როცა მათ საჰაერო სივრცეში დრონებით შეიჭრნენ, როცა უკრაინამ რუსეთის შორ მანძილზე მდებარე ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმები გააძლიერა. უკრაინამ ბალტიის ქვეყნების ინციდენტებში დაადანაშაულა რუსეთი, რომელიც დრონების მოძრაობის მიმართულებაზე გავლენას ახდენს ელექტრონული საშუალებებით.
ესტონელ კოლეგასთან, ალარ კარისთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, მსგავს ინციდენტებთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას ზელენსკიმ გაიმეორა, რომ უკრაინა ახლო პარტნიორების საჰაერო სივრცის დასაცავად ექსპერტებს აგზავნის.
უკრაინამ ლატვიასთან დრონების შესახებ შეთანხმებას მოაწერა ხელი, განაცხადა 9 ივნისს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლატვიის პრემიერ-მინისტრ ანდრის კულბერგსთან შეხვედრისას, ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში უკრაინასა და სკანდინავიურ და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს შორის სამიტის ფარგლებში.
„ეს არის კონკრეტული ნაბიჯები ჩვენი ერთობლივი თავდაცვისა და წარმოების გასაძლიერებლად და, რაც მთავარია, ეს ასევე ნიშნავს, რომ უკრაინის ცოდნა და გამოცდილება ხელს უწყობს ჩვენი პარტნიორების გაძლიერებას“, - თქვა ზელენსკიმ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.
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