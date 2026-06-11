პარტია „ლიკუდმა“ განაცხადა, რომ ნეთანიაჰუ კენჭს იყრის მომავალ არჩევნებში

ისრაელის დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით, რომელიც The Times of Israel-მა გამოაქვეყნა, ისრაელის მოსახლეობის უმრავლესობას არ სურს, რომ ნეთანიაჰუ შემდეგი არჩევნების შემდეგ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დაინიშნოს.
31 მაისიდან 5 ივნისამდე ჩატარებული კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 61% მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრმა ხელახლა არ უნდა იყაროს კენჭი.
გარდა ამისა, გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის მეთაურისთვის საკანონმდებლო შეზღუდვის შემოღებას - თანამდებობაზე ყოფნის არაუმეტეს ორი ვადისა. მოსალოდნელია, რომ ასეთი ნორმა ძალაში შევა თანამდებობიდან ნეთანიაჰუს წასვლის შემდეგ.
ნეთანიაჰუ ისრაელის ისტორიაში ყველაზე დიდხანს არის პრემიერის პოსტზე. ის, ფაქტობრივად, ხელისუფლებაში 2009 წლიდანაა, ხანმოკლე შესვენებით.
ქნესეთის შემდეგი არჩევნები უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს 2026 წლის 27 ოქტომბრისა, თუმცა კენჭისყრა შესაძლოა უფრო ადრეც დაინიშნოს. ნეთანიაჰუ არჩევნებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე უახლოვდება.
პირველ რიგში, მთავრობის რეიტინგზე კვლავ გავლენას ახდენს 2023 წლის 7 ოქტომბერს ტერორისტული დაჯგუფება ჰამასის მიერ განხორციელებული თავდასხმა. ნეთანიაჰუს ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ისრაელის ისტორიაში უსაფრთხოების მხრივ ყველაზე დიდი მარცხისთვის პასუხისმგებლობა ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას ეკისრება.
მეორეც, მმართველი კოალიციის მიერ წამოწყებულ სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით დავა გრძელდება. დებატები ეხება მოსამართლეების დანიშვნას, უზენაესი სასამართლოს უფლებამოსილებებსა და ხელისუფლების შტოებს შორის წონასწორობას. რეფორმამ მასობრივი პროტესტი გამოიწვია და ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე ცხარე შიდაპოლიტიკურ კონფლიქტად იქცა.
კიდევ ერთ საკამათო საკითხად რჩება ულტრაორთოდოქსი ებრაელების სამხედრო სამსახურში გაწვევა. სამხედრო სამსახურში გაწვევის საყოველთაო საფუძველზე განხორციელების შესახებ უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, ულტრაორთოდოქსული პარტიები კომპრომისს მოითხოვენ, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი სამხედრო სამსახურის პასუხისმგებლობების თანაბარ განაწილებას ემხრობა.
თაღლითობის, ნდობის ბოროტად გამოყენებისა და მექრთამეობის ბრალდებით მიმდინარე სასამართლო პროცესები პრემიერ-მინისტრზე დამატებით ზეწოლას ახდენს. ნეთანიაჰუ ყველა ბრალდებას უარყოფს და საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს.
გარდა ამისა, საზოგადოების ყურადღებას იპყრობს პრემიერ-მინისტრის უახლოესი წრის წევრების მიმართ დაწყებული გამოძიებები. მათ შორისაა ჰამასის თავდასხმის შემდეგ დაწყებულ ღაზის ომთან დაკავშირებული საიდუმლო დოკუმენტების გაჟონვა და ნეთანიაჰუს თანაშემწეებსა და კატარს შორის შესაძლო კავშირების გამოძიება.
ფორუმი