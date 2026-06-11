გადადგა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი

დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ 11 ივნისს თანამდებობა დატოვა, რის მიზეზადაც მან დაასახელა ის, რომ პრემიერმინისტრ კირ სტარმერმა არ ისურვა ხაზინის მიერ ქვეყნის თავდაცვისთვის საჭირო თანხების გამოყოფა.
ტრადიციულად, ჰილიმ პრემიერმინისტრისადმი მიმართული ღია წერილი გამოაქვეყნა.
წერილში მან 8 ივნისს წარმოდგენილი თავდაცვის გრძელვადიანი ფინანსური გეგმის მიმართ უკმაყოფილება გამოთქვა.
მან კონკრეტულად კანცლერი რეიჩელ რივზი გააკრიტიკა, რომელიც, ჰილის თქმით, თავდაცვის ხარჯების აუცილებელ ზრდას აფერხებდა.
ჰილიმ აღნიშნა, რომ ორშაბათს წარმოდგენილი გეგმა იანვარში შეთანხმებული ვერსიისგან განსხვავდება. ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ დოკუმენტი მხოლოდ 2030 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების მშპ-ს 2,68%-მდე გაზრდას ითვალისწინებს, მაშინ როცა თავად 3%-ს რეალისტურად და აუცილებლად მიიჩნევს.
წერილში არ არის მითითებული, რომ გადადგომა რაიმე ფორმით უკავშირდება ლეიბორისტულ პარტიაში ლიდერობისთვის ბრძოლას, რომელიც ადგილობრივ არჩევნებში დამარცხების შემდეგ გამწვავდა.
პრემიერმინისტრ სტარმერის პოზიციები იმ დროს სერიოზულად შესუსტდა, რადგან კაბინეტის რამდენიმე წევრმა თანამდებობა დატოვა. ჯერ არ გაკეთებულა განცხადება იმის შესახებ, თუ ვინ იქნება ახალი თავდაცვის მინისტრი.
ფორუმი