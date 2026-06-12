Politico: უკრაინა დასავლელი მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მლრდ დოლარის სამხედრო დახმარების თხოვნას აპირებს

უკრაინა აპირებს, დასავლელი მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარება მოითხოვოს, იტყობინება Politico უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით.
გამოცემის ცნობით, კიევი გეგმავს მოთხოვნის წარდგენას 18 ივნისს, უკრაინის თავდაცვის საკითხებზე რამშტაინის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე. ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ უკრაინას ომის გასაგრძელებლად დამატებითი დაფინანსება სჭირდება და აღნიშნა, რომ რუსეთი „სწრაფად რეაგირებს და იცის, როგორ შეიცვალოს“.
გამოცემის ცნობით, საკითხი უკვე განიხილეს უკრაინის წარმომადგენლებსა და ნორვეგიის, შვედეთის, გერმანიისა და კანადის ოფიციალურ პირებს შორის მოლაპარაკებების დროს. თითოეულ ქვეყანას სთავაზობენ 2-დან 6 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის პირდაპირ დახმარებას ან სესხს.
დაგეგმილია თანხების გამოყენება საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად, დრონების, საბრძოლო მასალის, ელექტრონული საბრძოლო სისტემებისა და შორ მანძილზე მოქმედი ზუსტი მართვადი იარაღის შესაძენად. თანხების ნაწილი ასევე განკუთვნილია უკრაინის თავდაცვის საწარმოებში შეკვეთების განსახორციელებლად და ნატოს მექანიზმების მეშვეობით იარაღის შესაძენად.
უკრაინის თავდაცვის ბიუჯეტი 2026 წლისთვის დაახლოებით 85 მილიარდ ევროს შეადგენს. დასავლელმა მოკავშირეებმა ადრე კიევისთვის დაახლოებით 38 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარების გაწევის ვალდებულება აიღეს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ უკრაინის მხარდაჭერის გაზრდის მოწოდებებზე კომენტარის გაკეთებისას განაცხადა: „და ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე: „კიევს მეტი ფული უნდა მივცეთ“.
რუსეთი ეწინააღმდეგება უკრაინისთვის დასავლური იარაღის შემდგომ მიწოდებას და აცხადებს, რომ სამხედრო დახმარება ომის შედეგზე გავლენას არ მოახდენს.
ფორუმი