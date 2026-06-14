გამოკითხვებით, შვეიცარიელი ამომრჩევლები რეფერენდუმზე მოსახლეობის 10 მილიონამდე შეზღუდვას უარყოფენ

შვეიცარიელი ამომრჩევლები კვირას ჩატარებულ რეფერენდუმზე სახელმწიფო მაუწყებლის SRF-ის წინასწარი პროგნოზების თანახმად, ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობის 10 მილიონით შეზღუდვის წინადადებას უარყოფენ.
SRF-ის მიერ გამოქვეყნებული პროგნოზის მიხედვით, ამომრჩეველთა დაახლოებით 45% მხარს უჭერდა წინადადებას, ხოლო 55% წინააღმდეგი იყო.
სავარაუდო უარყოფამ აჩვენა, რომ ამომრჩეველთა უმრავლესობამ პრიორიტეტი მიანიჭა ეკონომიკურ სტაბილურობას და ქვეყნის ევროკავშირთან ურთიერთობას, და არა შეშფოთებას, რომ იმიგრაცია ამძიმებს საჯარო სერვისებს, ზრდის ქირის ფასებს და ხელს უწყობს დანაშაულის ზრდას.
14 ივნისს შვეიცარიაში კენჭისყრა გაიმართა იმის თაობაზე, ემხრობიან თუ არა ამ ქვეყნის მოქალაქეები მოსახლეობის შეზღუდვის წინადადებას. რეფერენდუმს, რომელიც ბრიტანეთის Brexit-ს ადარებენ, შესაძლოა შორს მიმავალი შედეგები შეიძლება მოჰყოლოდა ეკონომიკისა და ევროკავშირთან ბერნის ურთიერთობებისთვის.
მთავრობამ და პარლამენტმა ამომრჩევლებს მოუწოდა, რომ უარყონ SVP-ის ე.წ. „მდგრადობის ინიციატივა” როგორც უგუნური, შვეიცარიის ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკისთვის ამ რთულ დროს.
ფორუმი