ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის თავდასხმა ბეირუთზე „არ უნდა მომხდარიყო“

მან პირობა დადო, რომ რეგიონული სამშვიდობო შეთანხმება ახლოს არის, თუმცა მან ვერ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ მას დღის განმავლობაში მოაწერდნენ ხელს.
„ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ შეთანხმებასთან, რომელიც მშვიდობას მოიტანს რეგიონში, მათ შორის ლიბანში, და ყველა მხარემ უნდა შეწყვიტოს კონფლიქტი“, - თქვა ტრამპმა სოციალურ მედიაში.
„ეს შეიძლება გახდეს ხანგრძლივი და ლამაზი მშვიდობის დასაწყისი - ნუ ჩავშლით მას!“ - წერს აშშ-ის პრეზიდენტი, რომელიც დღეს დაბადების დღეს აღნიშნავს.
აშშ-თან მოლაპარაკების შედეგად ვაშინგტონი და თეირანი სამშვიდობო შეთანხმებას მიუახლოვდნენ ისე, რომ მოსალოდნელი იყო ხელმოწერა 14 ივნისს მომხდარიყო.
შესაძლებელი ხელმოწერის ინფორმაციის გავრცელების ფონზე ისრაელის არმიამ 14 ივნისს ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანი დაბომბა.
მოლაპარაკებებში ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა მოჰამად ყალიბაფიმ განაცხადა, რომ ისრაელის აგრესია ადასტურებს, რომ აშშ-ს ან ნება, ან უნარი არ გააჩნია ვალდებულებების შესასრულებლად.
ფორუმი