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ავლაბარში ხანძარია, დაშავდა ერთი ადამიანი

ფოტო გადაღებულია 14 ივნისს
ფოტო გადაღებულია 14 ივნისს

განახლება: ხანძარი ლიკვიდირებულია

ხანძარია ავლაბარში. ცეცხლი გაუჩნდა სამსართულიანი კორპუსის სხვენს. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დაუდასტურეს.

უწყების პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ დაშავდა ერთი ადამიანი, რომელიც მეხანძრე-მაშველებმა შენობიდან გამოიყვანეს.

„კონტაქტურია“, - ამბობენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. მას სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა გაუწია დახმარება და ინგოროყვას კლინიკაში გადაიყვანა.

მეხანძრე-მაშველები ადგილზე მუშაობენ ხანძრის ლოკალიზებისთვის.

ფორუმი

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