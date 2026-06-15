კიევ-პეჩერის ლავრაში ხანძარია - რუსეთის ჯარებმა კიევზე მასირებული შეტევა მიიტანეს

კიევის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ტიმურ ტკაჩენკოს ტელეგრამ-არხზე 15 ივნისს დილის ექვსი საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დაიღუპა 4 და დაშავდა 23 ადამიანი.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, კიევის ათ რაიონში დაზიანებულია სახლები და ინფრასტრუქტურის ობიექტები. გაჩნდა ხანძრები.
ხანძარი გაჩნდა კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზეც. კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ცნობით, ცეცხლი გაუჩნდა მიძინების ტაძარს.
კლიჩკოს თანახმად, რუსეთის ჯარების მასირებულმა შეტევამ სახლებისა და სხვა შენობების დაზიანება და ხანძრები გამოიწვია კიევის თითქმის ყველა რაიონში. იმ ობიექტებს შორის, სადაც ხანძარი გაჩნდა, სასწავლო დაწესებულება და საბავშვო ბაღია.
ფორუმი