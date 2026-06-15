Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

კიევ-პეჩერის ლავრაში ხანძარია - რუსეთის ჯარებმა კიევზე მასირებული შეტევა მიიტანეს

15 ივნისს კიევზე რუსეთის ჯარების მასირებული შეტევისას ხანძარი გაჩნდა კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე
15 ივნისს კიევზე რუსეთის ჯარების მასირებული შეტევისას ხანძარი გაჩნდა კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე

რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე.

კიევის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ტიმურ ტკაჩენკოს ტელეგრამ-არხზე 15 ივნისს დილის ექვსი საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დაიღუპა 4 და დაშავდა 23 ადამიანი.

უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, კიევის ათ რაიონში დაზიანებულია სახლები და ინფრასტრუქტურის ობიექტები. გაჩნდა ხანძრები.

ხანძარი გაჩნდა კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზეც. კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ცნობით, ცეცხლი გაუჩნდა მიძინების ტაძარს.

კლიჩკოს თანახმად, რუსეთის ჯარების მასირებულმა შეტევამ სახლებისა და სხვა შენობების დაზიანება და ხანძრები გამოიწვია კიევის თითქმის ყველა რაიონში. იმ ობიექტებს შორის, სადაც ხანძარი გაჩნდა, სასწავლო დაწესებულება და საბავშვო ბაღია.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG