ტრამპი საფრანგეთს ღვინოებსა და შამპანურზე 100%-იანი საბაჟო ტარიფებით დაემუქრა

საფრანგეთმა 2019 წელს დააწესა სამპროცენტიანი გადასახადი ქვეყნის საზღვრებში ტექნოლოგიური ფირმების - მათ შორის ისეთი ამერიკული გიგანტების, როგორებიცაა Facebook-ი, Amazon-ი, Apple და Google-ის მშობელი კომპანია Alphabet-ი - მიერ მიღებულ შემოსავლებზე.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი 15 ივნისს, “დიდი შვიდეულის სამიტის” დაწყებამდე, ჟენევის ტბაზე მდებარე ევიანში ტრამპს უმასპინძლებს.
„ჩვენ გვექნება პატივისცემაზე აგებული, მაგრამ მტკიცე დისკუსია“, - განაცხადა მაკრონმა შეხვედრის წინ.
„ტარიფები არავისთვისაა სასარგებლო, განსაკუთრებით "დიდი შვიდეულის" ქვეყნებს შორის ტარიფები“, - თქვა მაკრონმა და სავაჭრო სტაბილურობისკენ მოწოდებით გამოვიდა.
The Post-თან ინტერვიუში ტრამპმა თქვა, რომ მაკრონს სთხოვა, „არ დაეკისროს გადასახადი ამერიკულ კომპანიებს“.
„თუ ისინი ამას გააკეთებენ, მე სხვა გზა არ მექნება, გარდა იმისა, რომ დავაწესო 100%-იანი ტარიფი საფრანგეთიდან გამომავალ ყველა შამპანურსა და ყველა ღვინოზე“, - აცხადებს ტრამპი.
საფრანგეთის ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ექსპორტიორთა ფედერაციის (FEVS) პრეზიდენტმა, გაბრიელ პიკარმა, მოუწოდა „საფრანგეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაბალანსებული და კონსტრუქციული სავაჭრო ურთიერთობების შენარჩუნებისკენ ორივე ეკონომიკის ინტერესებში“.
დავა „ეხება საკითხებს, რომლებიც ჩვენი მოქმედების ფარგლებს სცილდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს კომპანიებს პირდაპირ შეიძლება შეეხოთ შედეგი. ეს ახალი საფრთხე ცუდი ამბავია ჩვენი ექსპორტზე ორიენტირებული სექტორისთვის“, - განუცხადა პიკარმა AFP-ს.
FEVS-ის მონაცემებით, შეერთებული შტატები ფრანგული ღვინისა და სპირტიანი სასმელების უდიდესი იმპორტიორია, რომლის წილი შარშან მთლიანი ექსპორტის ბაზრის 21%-ს შეადგენდა.
აშშ-ში ექსპორტირებულ ფრანგულ და ევროპულ ღვინოებს უკვე 15 ტარიფი ეკისრებათ, რაც ადრე ტარიფის 10 %-ით ზრდას გულისხმობდა.
FEVS-ის თქმით, ფრანგული ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ექსპორტი შეერთებულ შტატებში გასულ წელს 21%-ით შემცირდა.
აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საფრანგეთს დაემუქრა ფრანგული წარმოების ღვინოსა და შამპანურზე 100%-იანი ტარიფის დაწესებით, თუ პარიზი ტექნოლოგიურ ფირმებზე ციფრული მომსახურების გადასახადს არ გააუქმებს, იტყობინება The New York Post-ი 15 ივნისს.
საფრანგეთმა 2019 წელს დააწესა სამპროცენტიანი გადასახადი ქვეყნის საზღვრებში ტექნოლოგიური ფირმების - მათ შორის ისეთი ამერიკული გიგანტების, როგორებიცაა Facebook-ი, Amazon-ი, Apple და Google-ის მშობელი კომპანია Alphabet-ი - მიერ მიღებულ შემოსავლებზე.
ფორუმი