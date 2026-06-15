ტრამპმა, ვენსმა და ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს

სააგენტო Reuters-ის ცნობით, აშშ-სა და ირანს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ვიცე-პრეზიდენტმა ჯ.დ. ვენსმა და ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ - მოლაპარაკებაზე ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა, მოჰამედ ბაღერ ყალიბაფმა, განაცხადა 15 ივნისს აშშ-ის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა.
"დიდი შვიდეულის" შეხვედრაზე საფრანგეთის ქალაქ ევიანში ჩასვლიდან მალევე, ტრამპმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე პარასკევისთვის სრულად გაიხსნება. ირანთან შეთანხმება მიღწეულია და შეთანხმების ტექსტი პარასკევს ოფიციალური ხელმოწერის შემდეგ გამოქვეყნდება, თქვა მან.
ირანის ომის დასრულების მიზნით შეთანხმებას აშშ-მა და ირანმა პაკისტანის შუამავლობით მიაღწიეს 14 ივნისს.
ფორუმი