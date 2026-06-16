მოსკოვში დრონებით შეტევა იყო ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე

მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა 16 ივნისს დილით დაადასტურა, რომ „ერთ-ერთი დრონით დაზიანებულია მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ობიექტი“.
სობიანინის მიერ სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაციით, დაშავებულები არ არიან და ადგილზე საგანგებო სამსახურები მუშაობენ. მანამდე სობიანინი წერდა, რომ შუაღამის შემდეგ საჰაერო თავდაცვამ მოიგერია მოსკოვისკენ მიმავალი 60 უკრაინული დრონი.
დილის ათი საათისთვის რუსეთის სახელმწიფო მედიამ გაავრცელა საგანგებო სიტუაციების სამმართველოსგან მიღებული ცნობა, რომ მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი „ოპერატიულად ლოკალიზებულია" და გრძელდება მუშაობა შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით.
დამოუკიდებელმა რუსულმა გამოცემა ASTRA-მ გაავრცელა ვიდეო, რომელიც, მისი ინფორმაციით, ასახავს ქარხანაზე დრონით დარტყმის მომენტს.
- მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსეთის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, კაპოტნიას რაიონში მდებარეობს და კომპანია „გაზპრომ ნეფტის" საკუთრებაა.
- საჯარო წყაროების თანახმად, ქარხნის საწარმოო სიმძლავრე წელიწადში 11 მილიონი ტონაა, მოსკოვს უზრუნველყოფს ბენზინის 40%-ით და დიზელის საწვავის 50%-ით და მოსკოვის აეროპორტებისთვის საწვავის ძირითადი მიმწოდებელია.
- ქარხანა წარმოებული პროდუქციის 80%-ს აწვდის მოსკოვს და მოსკოვის ოლქს.
ფორუმი