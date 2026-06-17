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გერმანიის მმართველი ბლოკის რეიტინგი ისევ იკლებს, იზრდება ულტრამემარჯვენეების

გერმანიის დროშა პარლამენტის შენობის თავზე
გერმანიის დროშა პარლამენტის შენობის თავზე

გერმანიაში ზრდას განაგრძობს ულტრამემარჯვენე პარტიის, „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ რეიტინგი და ეცემა მმართველი კონსერვატიული ბლოკის.

საერთაშორისო კვლევითი კომპანია YouGov-ის მიერ 12-15 ივნისს ჩატარებული გამოკითხვით, ამ კვირას გერმანიაში ფედერალური არჩევნები რომ ტარდებოდეს, „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ ხმების 29%-ს მიიღებდა. ეს 1%-ით მეტია მაისის ანალოგიური პერიოდის შედეგზე.

2%-ითაა შემცირებული ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირისა და ქრისტიან-სოციალური კავშირის(CDU/CSU) მმართველი კონსერვატიული ბლოკის რეიტინგი და 20%-ს შეადგენს. ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 2021 წლის სექტემბრიდან.

1%-ითაა გაზრდილი და 14%-ია „მწვანეების“ რეიტინგი. 1% დაკარგა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელსაც YouGov-ის გამოკითხვების ისტორიაში ყველაზე დაბალი რეიტინგი, 12% აქვს. ამდენივე აქვთ მემარცხენეებს, რომელთა რეიტინგი მაისთან შედარებით 1%-ით გაიზარდა.

გერმანელ ულტრამემარჯვენეებს 29% აქვთ სოციოლოგიური ინსტიტუტის, INSA-ს მიერ 16 ივნისს გამოქვეყნებული შედეგებითაც, მმართველ კონსერვატიულ ბლოკს კი - 22%.

კვლევითი კომპანია Forsa-ს გამოკითხვით, რომლის შედეგებიც 16 ივნისს გამოქვეყნდა, „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ რეიტინგი 27%-ია, ხოლო მმართველი ბლოკის - 21%. გერმანიის სხვა პარტიების რეიტინგი 15%-ზე დაბალია.

  • გერმანიაში 2025 წლის თებერვალში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ბლოკმა CDU/CSU ხმების 28,6% მიიღო, ხოლო ულტრამემარჯვენე პარტიამ „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ - 20,8%.

ფორუმი

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