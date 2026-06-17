ირანთან აშშ-ის შეთანხმება მოიცავს 300 მილიარდი დოლარის ფონდს, რომლის ნახევარზე მეტი უკვე გამოყოფილია - Reuters-ის წყარო

ფონდი შექმნილია იმისთვის, რომ ორივე მხარეს მისცეს ეკონომიკური სტიმული ომის დასრულების საბოლოო შეთანხმების დასადებად, განაცხადა წყარომ, რომელმაც ანონიმურობის პირობით ისაუბრა, რადგან გეგმა ჯერ არ გამოცხადებულა - ვაშინგტონი და თეირანი ხელმოსაწერად 19 ივლისისთვის ემზადებიან.
ფონდის არსებობის შესახებ ადრეც იყო ცნობილი, მაგრამ Reuters-ი პირველად იტყობინება, რომ თანხის ნახევარზე მეტი უკვე გამოყოფილია და რომ ის მთლიანად კერძო სექტორის ფონდებისგან შედგება.
აშშ-სა და ირანის ოფიციალურმა პირებმა 14 ივნისს განაცხადეს, რომ შეთანხმდნენ ჩარჩოზე, რომელიც ითვალისწინებს ომის დასრულებას, ირანის ნავსადგურების ბლოკადის შეწყვეტას და ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე ნავთობისა და გაზის მიწოდების მთავარი გზაა.
წყაროს ცნობით, ახალი ფონდი კერძო საინვესტიციო საშუალებაა და არა რეკონსტრუქციის ან რეპარაციების პროგრამა და არ მოიცავს რაიმე სამთავრობო თანხებს ან გრანტებს. წყარომ დასძინა, რომ აშშ-ში, სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოებში, აზიაში, სამხრეთ ამერიკასა და აფრიკაში დაფუძნებული კომპანიები დათანხმდნენ დაფინანსების გამოყოფას.
17 ივნისს აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარყო, რომ ფონდი აშშ-ის ინვესტიციაა. „ჩვენ არ ვახორციელებთ ინვესტიციებს, ჩვენ ცენტსაც არ ვდებთ“, - თქვა მან და დასძინა, რომ ის არც სპარსეთის ყურის ქვეყნებს სთხოვს ინვესტიციების განხორციელებას.
„მე ვიტყოდი, რომ ისინი ამას გარკვეული დროით არ გააკეთებენ, სანამ ქცევას არ გაარკვევენ. ეს ქცევის საკითხია, მაგრამ ჩვენ ინვესტიციებს არ ვახორციელებთ“, - თქვა მან საფრანგეთში G7-ის სამიტის დროს.
თეთრი სახლის პრესმდივანმა ადრე მიუთითა ჯ.დ. ვენსის ინტერვიუზე CBS-თან. ვიცეპრეზიდენტმა თქვა, რომ ირანს შეუძლია მიიღოს წვდომა სპარსეთის ყურის ქვეყნების მიერ მხარდაჭერილ 300 მილიარდი დოლარის რეკონსტრუქციის ფონდზე, თუ ის დაიცავს შეთანხმებას.
ირანის მაღალჩინოსანმა წყარომ Reuters-ს განუცხადა, რომ თეირანმა თავდაპირველად აშშ-სგან ომის ზარალის კომპენსაციის სახით 400 მილიარდი დოლარი მოითხოვა, მაგრამ ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ არ უზრუნველყოფდა მას.
ფონდის იდეა, რომელსაც რეკონსტრუქციისა და განვითარების ფონდი ეწოდება, შემდეგ გაჩნდა.
ირანული წყაროს თქმით, მექანიზმი ითვალისწინებს რეგიონის ქვეყნების სხვადასხვა საშუალებით წვლილს. ეს მოიცავს სესხების მოპოვებას, საკრედიტო ხაზების შექმნას ან ომის დროს დაზიანებული ობიექტების რეკონსტრუქციის პირდაპირ დაფინანსებას, მათ შორის ისეთი ობიექტების, როგორიცაა მობარაქეჰის ფოლადის კომპლექსი, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, აეროპორტები და, უფრო ფართოდ, კონფლიქტით დაზარალებული ინფრასტრუქტურა.
ირანში, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ უდიდეს ეკონომიკას წარმოადგენს, ბოლო ოთხი ათწლეულის განმავლობაში თითქმის არ ხდება მნიშვნელოვანი, უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები, რადგან ის გამოთიშულია გლობალური კაპიტალის ბაზრებიდან აშშ-სა და საერთაშორისო სანქციების გამო.
ქვეყანას აქვს მსოფლიოში სიდიდით მეორე დადასტურებული ბუნებრივი აირის რეზერვი და სიდიდით მეოთხე ნავთობის რეზერვი.
ფორუმი