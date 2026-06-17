„აღვნიშნავთ, რომ ამ კონკრეტულ პერიოდში უკრაინის თავდაცვის ძალებს არ გამოუყენებიათ უპილოტო საფრენი აპარატები ბრიანსკის ოლქში მდებარე სამიზნეების წინააღმდეგ“, - ნათქვამია უკრაინის სამხედრო ძალების გენერალური შტაბის Telegram-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
უკრაინის არმია უარყოფს რუსეთის ბრალდებას ბავშვებიან ავტობუსზე უკრაინის დრონით თავდასხმის შესახებ
უკრაინის სამხედროებმა 17 ივნისს განაცხადეს, რომ რუსეთის ბრალდებები ბრიანსკის ოლქში დრონით თავდასხმის შესახებ ავტობუსზე, რომელსაც ბავშვთა საფეხბურთო გუნდი გადაჰყავდა, „ყალბია“.
ფორუმი