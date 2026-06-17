იტალიამ განაცხადა, რომ პარასკევს კვლავ გახსნის საელჩოს თეირანში

იტალიის საელჩო თეირანში პარასკევს კვლავ გაიხსნება მას შემდეგ, რაც ახლო აღმოსავლეთში ომის გამო სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო დაკეტილი, განაცხადა ოთხშაბათს იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
„ჩვენი საელჩო თეირანში პარასკევს კვლავ გააღებს თავის კარებს“, - განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ იტალიის პარლამენტს.
მას შემდეგ, რაც აშშ-მა და ისრაელმა ომი ირანზე საჰაერო დარტყმებით დაიწყეს, იტალიამ მარტის დასაწყისში, უსაფრთხოების მიზნით, გადაწყვიტა დროებით დაეხურა საელჩო და პერსონალი მეზობელ აზერბაიჯანში გადაეყვანა.
„ჩვენი ელჩი ირანის დედაქალაქში დაბრუნდება ჩვენს ყველა დიპლომატთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყველა წარმომადგენელთან ერთად“, - განაცხადა ტაიანიმ.
„ისეთ რთულ რეგიონში, როგორიც ახლო აღმოსავლეთია, სიფრთხილე აუცილებელია. თუმცა პირველად, კვირების განმავლობაში მიმდინარე ომისა და ჩიხში შესული მოლაპარაკებების შემდეგ, მშვიდობის ხელშესახები სხივი იკვეთება“.
აშშ და ირანი ამ კვირაში შეთანხმდნენ ჩარჩო შეთანხმებაზე, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულებას ისახავს მიზნად.
შეთანხმებას ოფიციალურად პარასკევს შვეიცარიაში მოეწერება ხელი.
იტალიის საელჩო თეირანში პარასკევს კვლავ გაიხსნება მას შემდეგ, რაც ახლო აღმოსავლეთში ომის გამო სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო დაკეტილი, განაცხადა ოთხშაბათს იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
ფორუმი