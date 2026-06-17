ისრაელმა იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე, პალესტინელების ქალაქში, დასახლებების მშენებლობის გეგმა დაამტკიცა

17 ივნისს ისრაელმა დაამტკიცა ებრაული სკოლის გაფართოება ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე, პალესტინის ქალაქ ჰებრონის ცენტრში მცხოვრები მოსახლეებისთვის, რაც, პალესტინელების თქმით, ათწლეულების წინ მიღწეულ შეთანხმებას არღვევს.
ისრაელის ფინანსთა მინისტრმა ამ გეგმების შესახებ გამოაცხადა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც განაცხადა, რომ გააუქმა შეთანხმება, რომლის მიხედვით პალესტინელთა მუნიციპალიტეტი აკონტროლებდა გარკვეულ დაგეგმარებასა და სამშენებლო სამუშაოებს ჰებრონის ისტორიული ცენტრის გარშემო, სადაც წმინდა სალოცავი მდებარეობს.
“პატრიარქების მღვიმის გარშემო” მდებარე ანკლავზე - რომელსაც თაყვანს სცემენ მუსლიმები, ებრაელები და ქრისტიანები - 1000-ზე მეტი ებრაელი მოსახლე ბინადრობს, რომლებიც ათიათასობით პალესტინელთან ერთად ცხოვრობენ ისრაელის უსაფრთხოების სრული კონტროლის ქვეშ.
1997 წლის ჰებრონის შეთანხმების თანახმად, ისრაელის ჯარები კვლავ განლაგებულია ამ ტერიტორიაზე, თუმცა მშენებლობას, მათ შორის სალოცავის გარშემო, ზოგადად პალესტინის მუნიციპალიტეტის თანხმობა სჭირდებოდა.
ქალაქის რელიგიური მემკვიდრეობა მას ცენტრალურ ადგილად აქცევს ისრაელელი მოსახლეებისთვის, რომლებსაც მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი, გააფართოონ იქ ებრაელების ყოფნა.
ისრაელის ულტრამემარჯვენე ფინანსთა მინისტრმა, ბეზალალ სმოტრიჩმა, განაცხადა, რომ ჰებრონის ისტორიულ ცენტრში ებრაული სკოლისთვის 1000 კვადრატული მეტრის ფართობის შენობის მშენებლობა დამტკიცდა.
„ჩვენ პრაქტიკაში ვაგრძელებთ ისრაელის მიწის მშენებლობას და დასახლებებში პრაქტიკული სუვერენიტეტის განხორციელებას“, - განაცხადა სმოტრიჩმა, რომელმაც თქვა, რომ პალესტინის სახელმწიფოებრიობის იდეის დამარხვა სურს.
პალესტინელთა ტერიტორია - იორდანეს დასავლეთი ნაპირი ღაზის სექტორთან ერთად ისრაელმა ე.წ. ექვსდღიანი ომის დროს დაიკავა და მას მერე მისი კონტროლის ქვეშაა. 2024 წელს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ისრაელის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისრაელელების დასახლელების მშენებლობა საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა. სასამართლოს თანახმად, ის ჟენევის კონვენციის საწინააღმდეგო ქმედებაა.
ისრაელმა იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე, პალესტინელების ქალაქში, დასახლებების მშენებლობის გეგმა დაამტკიცა
17 ივნისს ისრაელმა დაამტკიცა ებრაული სკოლის გაფართოება ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე, პალესტინის ქალაქ ჰებრონის ცენტრში მცხოვრები მოსახლეებისთვის, რაც, პალესტინელების თქმით, ათწლეულების წინ მიღწეულ შეთანხმებას არღვევს.
ფორუმი