საქართველოს დროშების ფრიალის გამო ვლადიკავკაზში საქმე აღძრეს

საქორწილო კორტეჟის რამდენიმე მონაწილემ ვლადიკავკაზში საქართველოს დროები გაშალა, მოგვიანებით თავიანთი საქციელის გამო მათ ბოდიშის მოხდაც მოუწიათ.
ჩრდილოეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ ადგილობრივი მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, საქმეები ავტოსაგზაო მოძრაობის უხეში დარღვევის გამო აღიძრა.
ორი ადამიანის მიმართ საქმე აღიძრა მოქმედებისთვის, რამაც საფრთხე შეუქმნა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას.
შვიდი ადამიანი ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნეს წვრილმან ხულიგნობაში და მათ ნაწილს ადმინისტრაციული ჯარიმა დაეკისრა, ოთხს კი 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა.
ჩრდილოეთ ოსეთის შსს-ს თანახმად, სამართალდამრღვევთა ავტომობილები სპეციალურ ავტოსადგომზე განათავსეს, როგორც ნივთმტკიცება.
ფორუმი