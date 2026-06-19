Reuters: ისრაელმა და ჰეზბოლამ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს

ისრაელმა და ჰეზბოლამ მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც პარასკევს, ადგილობრივი დროით 16:00 საათზე შევიდა ძალაში, განუცხადა აშშ-ის მაღალჩინოსანმა Reuters-ს.
აშშ-მა და ისრაელმა პროირანული დაჯგუფება ჰეზბოლა ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადეს. ევროკავშირი ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს ჰეზბოლას სამხედრო ფრთას, მაგრამ არა პოლიტიკურ პარტიას.
Reuters-ის ცნობით, შეთანხმება მიღწეულ იქნა აშშ-ისა და კატარის შუამავლობით, ასევე ირანის დახმარებით. შეთანხმების სხვა დეტალები ჯერ არ გახმაურებულა.
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ განცხადება რამდენიმე საათში გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პირობა დადო, რომ ჰეზბოლას სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს მას შემდეგ, რაც ჯგუფის მიერ ღამით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ისრაელის ოთხი ჯარისკაცი დაიღუპა.
ამასთან, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ განცხადებიდან მალევე ლიბანურმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია ისრაელის დარტყმის შესახებ სამხრეთ ლიბანში, კფარ ტებნიტთან ახლოს.
ისრაელის მაღალჩინოსანმა წყარომ განაცხადა, რომ შეთანხმება არ ზღუდავს ისრაელის ჯარებისა და მაცხოვრებლებისთვის ჩრდილოეთ ისრაელში საფრთხის წინააღმდეგ მოქმედებას და ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურის განადგურების გაგრძელების საშუალებას იძლევა.
ფორუმი