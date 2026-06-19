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უკრაინამ პარიზის გამოფენაზე წარმოადგინა 2700 კმ-ის რადიუსზე მოქმედი დრონი

კომპანია Fire Point-ის უპილოტო საფრენი აპარატი FP-1, რომელიც მტრის ზურგში დარტყმებისთვის არის გამიზნული. 11 მაისი, 2026.
კომპანია Fire Point-ის უპილოტო საფრენი აპარატი FP-1, რომელიც მტრის ზურგში დარტყმებისთვის არის გამიზნული. 11 მაისი, 2026.

უკრაინის კომპანია Fire Point-მა პარიზში, შეიარაღების საერთაშორისო გამოფენა Eurosatory-2026-ზე წარმოადგინა მოიერიშე უპილოტო საფრენი აპარატებისა და სარაკეტო სისტემების განახლებული ხაზები. ამის შესახებ Deutsche Welle იტყობინება 19 ივნისს. დამთვალიერებელთა განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო დრონი FP-1-ის მოდერნიზებულმა ვერსიამ. დეველოპერის თანახმად, ახალი ფრთისა და საწვავის ახალი ავზის წყალობით დრონის მოქმედების რადიუსი 1650-დან გაიზარდა 2700 კმ-მდე და ამჟამად ამ დრონს უნარი შესწევს, რუსეთის ფედერაციაში მისწვდეს დასავლეთ ციმბირის რეგიონებს.

გამოფენაზე უკრაინამ ასევე წარმოადგინა უპილოტო საფრენი აპარატი FP-2-ის გაუმჯობესებული ვერსია, რომლის მოქმედების რადიუსი 700 კმ-მდე გაიზარდა.

მძიმე შეიარაღების სეგმენტში Eurosatory-2026-ზე წარმოადგინეს უკრაინის ფრთოსანი რაკეტა FP-5 Flamingo, რომელიც შექმნა კომპანია Milanion Group-მა, მაგრამ მას აწარმოებს Fire Point-ი. სწორედ ამ რაკეტებით განხორციელდა დარტყმები 9-10 ივნისის ღამით სამხედრო ქარხანაზე ჩებოქსარიში.

გამოფენაზე ნაჩვენები იქნა ასევე უკრაინული ბალისტიკური რაკეტები FP-7 და FP-9.


ფორუმი

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