ევროკავშირმა სომხეთს პირველი 34 მლნ ევრო გამოუყო რუსეთის შეზღუდვების შემდეგ

სომხეთმა ევროკავშირისგან 34 მილიონი ევრო მიიღო დახმარების პაკეტის ფარგლებში, რომელიც ადრე ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა გამოაცხადა რუსეთის სავაჭრო შეზღუდვების ზემოქმედების შესამსუბუქებლად.
ევროკომისიის ცნობით, ეს პირველი ტრანშია დახმარების უფრო ფართო პროგრამისა, რომელიც ასევე მოიცავს სავაჭრო პროცედურების გამარტივებას და ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერების ზომებს.
ბრიუსელში მიაჩნიათ, რომ თანხები დაეხმარება სომხეთს არსებული ეკონომიკური სირთულეების გადალახვაში და სომხური ბიზნესისთვის ახალი შესაძლებლობების გახსნაში ევროპულ და რეგიონულ ბაზრებზე.
ივნისის დამდეგს ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანს 50 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების პაკეტი აღუთქვა რუსეთის მიერ სომხური საქონლის იმპორტსა და გაყიდვაზე შეზღუდვების დაწესების შემდეგ.
ზომებს სომხურ სასოფლო-სამეურნეო და სასურსათო პროდუქტებზე საბაჟო გადასახადების შესამცირებლად. ეს ეხება რუსეთის შეზღუდვებს დაქვემდებარებული პროდუქტების 20 კატეგორიის უმეტესობას. ამ ექსპორტის ღირებულება წელიწადში დაახლოებით 420 მილიონ ევროდ არის შეფასებული.
ამასთან, გამოცემის წყაროები აღნიშნავენ, რომ ამ ზომების განხორციელება სირთულეებს აწყდება, მათ შორის ფრანგული კონიაკის მწარმოებლებთან კონკურენციისა და თურქეთისა და საქართველოს გავლით ლოგისტიკური სირთულეების გამო.
ფორუმი