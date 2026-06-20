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პოლონეთმა ზელენსკის „თეთრი არწივის“ ორდენი ჩამოართვა

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და პოლონეთის პრეზიდენტი კაროლ ნავროცკი.
უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და პოლონეთის პრეზიდენტი კაროლ ნავროცკი.

პოლონეთის პრეზიდენმა კაროლ ნავროცკიმ უკრაინის პრეზიდენტისთვის, ვოლოდიმირ ზელენსკისთვის პოლონეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს - „თეთრი არწივის“ ორდენის ჩამორთმევის გადაწყვეტილება მიიღო.

ვარშავაში ამ საკითხზე მსჯელობა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ზელენსკიმ ერთ-ერთ უკრაინულ სამხედრო ქვედანაყოფს „УПА-ს გმირების“ სახელი მიანიჭა.

„პოლონეთის პრეზიდენტი ვალდებულია დაიცვას ამ უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს პატივი. ამიტომ, მას შემდეგ, რაც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თანხმობა განაცხადა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი დანაყოფისთვის „უკრაინელთა მეამბოხეთა არმიის“ წოდების მინიჭებაზე, მე გადავწყვიტე, ჩამოერთვას მას „თეთრი არწივის“ ორდენი“, - განაცხადა ნავროცკიმ.

ზელენსკის ეს გადაწყვეტილება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა, დონალდ ტუსკმა უარყოფითად შეაფასა, რადგან პოლონური საზოგადოებისთვის УПА-ს თემა განსაკუთრებით მტკივნეული და მგრძნობიარეა.

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ანდრეი სიბიგამ თქვა, რომ ისიც დააბრუნებს პოლონეთის წინაშე დამსახურებისთვის 2022 წელს მისთვის გადაცემულ „ვარსკვლავიანი კომანდორის ჯვარს“:

„ვწუხვართ, რომ ვარშავაში ემოციებმა სძლიათ და პოლონელ პოლიტიკოსებს უსამართლო, იმპულსური და უარმყოფელი ქმედებებისკენ უბიძგა არა მხოლოდ პრეზიდენტ ზელენსკის, არამედ უპირველეს ყოვლისა, უკრაინის სახელმწიფოს წინააღმდეგ“.

УПА-ს (უკრაინის მეამბოხე არმია) შესახებ

УПА - უკრაინის მეამბოხე არმია იყო სამხედრო-პოლიტიკური ფორმირება, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე 1942-1956 წლებში მოქმედებდა.

УПА-ს შექმნის მიზანი იყო სხვადასხვა ნაციონალისტური შეიარაღებული ჯგუფების გაერთიანება ОУН(б) (უკრაინელი ნაციონალისტების (ბანდერელების) ორგანიზაცია) - ის დროშის ქვეშ. УПА მხარს უჭერდა დამოუკიდებელი და ერთიანი უკრაინული სახელმწიფოს შექმნას, რომელიც ყველა ეთნიკურ უკრაინულ მიწას გააერთიანებდა.

УПА-ს მიმართ პოლონეთშიც ძირითადად ნეგატიური დამოკიდებულებაა. 2016 წელს პოლონეთის პარლამენტმა УПА-ს მოქმედებები ვოლინში პოლონელი მოსახლეობის გენოციდად შეაფასა.

ფორუმი

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