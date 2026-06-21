მეტროს ლიანდაგებში ადამიანი ჩავარდა - მოძრაობა შეფერხებულია

ინციდენტი მეტროსადგურ „დიდუბის” ტერიტორიაზე მოხდა.
“ჯერ ისევ შეფერხებაა. მგზავრთა გადაყვანა მხოლოდ "სადგურის მოედანი"- "ვარკეთილის" მონაკვეთზე ხდება”, - გვითხრეს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში.
უწყება არ ფლობს ინფორმაციას ლიანდაგებში ჩავარდნილი მგზავრის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლება დეტალების გარკვევას ცდილობს.
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შს სამინისტროში აცხადებენ, რომ ლიანდაგებში ჩავარდნილი მგზავრი ახალგაზრდა ქალია და ის შემთხვევის შედეგად - გარდაიცვალა. ამის შესახებ უწყებიდან "ინტერპრესნიუსს" აცნობეს.
არ ვრცელდება დეტალები - თუ რა ვითარებაში მოხდა შემთხვევა.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ამ მუხლით დაწყებული გამოძიების მიმდინარეობისას, არცთუ იშვიათად, შემდგომ ეტაპზე - კვალიფიკაცია იცვლება.
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