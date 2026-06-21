შვეიცარიაში დასრულდა აშშ-ირანის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი

შვეიცარიის ქალაქ ბიურგენშტოკში აშშ-ირანის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დაახლოებით 80-წუთიანი დისკუსიის შემდეგ დასრულდა ამის შესახებ იტყობინებიან ირანული საინფორმაციო სააგენტოები, Fars და ISNA, და ტელეარხი Al Jazeera.
მოლაპარაკებები, რომელიც პაკისტანისა და კატარის შუამავლობით მიმდინარეობს, დროებით შეჩერებულია შიდა კონსულტაციებისთვის.
აშშ-ის დელეგაციას ხელმძღვანელობს აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ჯ. დ. ვენსი. მოლაპარაკებებზე ირანს წარმოადგენენ პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაყჩი. შესაძლო შეთანხმების პარამეტრების შესამუშავებლად შეიქმნა ტექნიკური, ექსპერტული და მონიტორინგის ჯგუფები.
პირველი რაუნდის შემდეგ ვენსმა მოლაპარაკებებში პროგრესის შესახებ გააკეთა განცხადება. მან დასძინა, რომ მხარეებმა ჯერ კიდევ უნდა გადაჭრან რიგი საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მომავალ შეთანხმებასთან, ასევე ლიბანში არსებულ ვითარებასთან, სადაც ისრაელი სამხედრო ოპერაციას ატარებს ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ეს ლიბანური გასამხედროებული დაჯგუფება აშშ-სა და ისრაელის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის მიჩნეული. ევროკავშირი ტერორისტულად მიიჩნევს დაჯგუფების მებრძოლ ფრთას, მაგრამ არა მის პოლიტიკურ პარტიას.
საინფორმაციო სააგენტო Tasnim-ი მომლაპარაკებელ ჯგუფთან დაახლოებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ირანმა ჰორმუზის სრუტის გახსნისთვის ორი პირობა წამოაყენა: ლიბანში საბრძოლო მოქმედებების დასრულება და ირანული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტის ნებართვა.
მოლაპარაკებების დროს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეირანი გააფრთხილა ჰორმუზის სრუტით გადაზიდვების პოტენციური შეზღუდვის შედეგების შესახებ და განაცხადა, რომ თუ ირანი ამას გააკეთებს, სახელმწიფოებრიობის განადგურების რისკის წინაშე დგას.
ფორუმი