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ბიზნესმენი თემურ უგულავა გარდაიცვალა

თემურ უგულავა 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
თემურ უგულავა 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

ბიზნესმენი, საქართველოს სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამორჩეული ფიგურა, თემურ უგულავა, ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა.

მისი გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია 22 ივნისს გაავრცელეს მისი გარემოცვის წევრებმა და მეგობრებმა.

თემურ უგულავა, - Rooms Hotels-ისა და Adjara Group-ის დამფუძნებელი, - 56 წლის იყო.

ბოლო პერიოდში დასმული მძიმე დიაგნოზის შემდეგ იგი საზღვარგარეთ მკურნალობდა.

მის სახელს უკავშირდება Rooms-ის სასტუმროები თბილისში, ყაზბეგში, კოხტასა და ბათუმში, სასტუმრო „სტამბა“, „ლოლიტა“, ჰოსტელი „ფაბრიკა“, „უდაბნო“ და სხვა ბიზნეს-ობიექტები საქართველოში.

თემურ უგულავა ფლობდა გემბლინგ კომპანია „აჭარაბეთსაც“, რომელიც 2019 წელს გაყიდა.

ფორუმი

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