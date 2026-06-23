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ვარკეთილიდან სადგურის მოედნამდე მეტრო არ მუშაობდა

მეტროს პირველი ხაზი დილის 9 საათიდან მგზავრებს არ იღებდა
მეტროს პირველი ხაზი დილის 9 საათიდან მგზავრებს არ იღებდა

23 ივნისს დილის 09:00 საათიდან დაახლოებით 10:30 საათამდე თბილისის მეტროს პირველი ხაზი შეფერხებით მუშაობდა.

კერძოდ, მგზავრებს არ იღებდა პირველი ხაზი - ვარკეთილიდან სადგურის მოედნამდე.

როგორც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, მატარებელს პრობლემა შეექმნა მეტროსადგურ რუსთაველზე, ხოლო სადგურების ასამუშავებლად საჭირო იყო შემადგენლობის სპეციალურ ჩიხში გადაყვანა.

მოძრაობა დაახლოებით 10:30 საათისთვის აღდგა.

ჩვეულებრივ, დედაქალაქის მეტროპოლიტენი, - რომელიც ექსპლუატაციაში 1966 წელს შევიდა, - მგზავრებს ემსახურება ყოველდღე, 06:00 საათიდან 00:00 საათამდე.

ინფორმაცია მოძრაობის აღდგენის შემდეგ განახლდა

ფორუმი

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