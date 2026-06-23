ზელენსკის ნაცვლად პოლონეთში უკრაინის დელეგაციას პრემიერი სვირიდენკო უხელმძღვანელებს

პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის დელეგაციას არ უხელმძღვანელებს პოლონეთის ქალაქ გდანსკში, სადაც 25-26 ივნისს გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია უკრაინის აღდგენის საკითხებზე.
უკრაინის დელეგაციის ხელმძღვანელი იქნება პრემიერ-მინისტრი იულია სვირიდენკო. ეს 23 ივნისს სოციალურ ქსელებში თავად სვირიდენკომ დაწერა.
- ბოლო დღეებში, პოლონეთის პრეზიდენტის მიერ უკრაინის პრეზიდენტისთვის „თეთრი არწივის“ ორდენის ჩამორთმევის შემდეგ, მედიით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ზელენსკი გდანსკში აღარ გაემგზავრება.
სანამ პრემიერი სვირიდენკო დაადასტურებდა, რომ ის უხელმძღვანელებს გდანსკში უკრაინის დელეგაციას, პოლონეთის მთავრობის სპიკერმა ადამ შლაპკამ ვარშავაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი კონფერენციაზე არ იქნება. ამასთან, შლაპკამ განაცხადა, რომ კონფერენცია ნებისმიერ შემთხვევაში ჩატარდება.
პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის 19 ივნისს ჩამოართვა ორდენი „თეთრი არწივი“, რომლითაც ზელენსკი 2023 წელს დააჯილდოვა პოლონეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ანდჟეი დუდამ.
ნავროცკიმ ზელენსკისთვის ორდენის ჩამორთმევა ახსნა მისი თანხმობით, უკრაინის არმიის ერთ-ერთი ქვედანაყოფისთვის მიენიჭებინათ „უკრაინის მეამბოხე არმიის გმირების“ სახელი.
უკრაინის გადაწყვეტილებას პოლონეთში მწვავე რეაქცია მოჰყვა, რადგან უკრაინელი ნაციონალისტების ამ პარტიზანულ ფორმირებას, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის და მის შემდგომ პერიოდში მოქმედებდა, პოლონეთი ადანაშაულებს ვოლინსა და აღმოსავლეთ გალიციაში პოლონელების მასობრივ მკვლელობაში.
- პრეზიდენტმა ზელენსკიმ პრეზიდენტ ნავროცკის ჩამორთმეული ორდენი ფოსტით გაუგზავნა.
- პოლონეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების გამო „თეთრი არწივის“ ორდენზე უარი თქვეს უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტებმა კუჩმამ, იუშჩენკომ და პოროშენკომ.
ფორუმი