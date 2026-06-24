მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკრაინის იერიშების შემდეგ 6 თვით შეაჩერა მუშაობა

მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა უკრაინის დრონების თავდასხმების შედეგად მიყენებული სერიოზული ზიანის გამო კიდევ ექვსი თვის განმავლობაში არ განაახლებს მუშაობას. ამის შესახებ Reuters-ი იტყობინება წყაროებზე დაყრდნობით.
კაპოტნიას რაიონში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ორჯერ დაბომბეს - 16 და 18 ივნისს. Reuters-ის ცნობით, მეორე დარტყმამ დააზიანა დანადგარი Euro+, რომელიც ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის სიმძლავრის 47%-ს უზრუნველყოფს. სააგენტოს ცნობით, პირველი დარტყმის შემდეგ ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ ნავთობის გადამუშავება მთლიანად შეაჩერა.
მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა უზრუნველყოფს რეგიონში მოხმარებული საწვავის ბაზრის 40%-მდე და ბენზინის 70%-ს. მისი გადამუშავების სიმძლავრე წელიწადში 12 მილიონ ტონა ნავთობს აღემატება. უკრაინის გენერალური შტაბის მონაცემებით, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რეაქტიული საწვავით ამარაგებს დომოდედოვოს, ვნუკოვოს, შერემეტიევოს და ჟუკოვსკის აეროპორტებს.
ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც Reuters-ს განუცხადეს წყაროებმა ამ დარგიდან, 2024 წელს მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ 11,6 მილიონი მეტრიკული ტონა ნედლი ნავთობი გადაამუშავა და 2,9 მილიონი ტონა ბენზინი, 3,2 მილიონი ტონა დიზელის საწვავი და 1,3 მილიონი ტონა ბიტუმი აწარმოა.
Reuters-ის ცნობით, უკრაინამ 2026 წლის დასაწყისიდან გააორმაგა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმების რაოდენობა. ვრცელდება ინფორმაცია საწვავის დეფიციტის შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და რუსეთის რეგიონებშიც.
ფორუმი