აშშ-ის გეგმა გულისხმობს ლიბანიდან ისრაელის ჯარების ნაწილობრივ გასვლას

აშშ, ისრაელი და ლიბანი მსჯელობენ სამხრეთ ლიბანზე კონტროლის ახალ მექანიზმზე, რაც გულისხმობს ისრაელის თავდაცვის არმიის (IDF) მიერ დაკავებული ზოგიერთი ტერიტორიის თანდათანობით გადაცემას ლიბანის არმიის კონტროლის ქვეშ.
ისრაელის მედიის ცნობით, ლიბანის სამხედროები გარკვეული ტერიტორიების დაკავებას მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებენ, რაც აშშ დაადასტურებს, რომ ისინი არ არიან დაკავშირებული რადიკალურ შიიტურ დაჯგუფება ჰეზბოლასთან. ისრაელი შეინარჩუნებს ყოფნას სასაზღვრო ბუფერულ ზონაში და გააგრძელებს კოორდინაციას ვაშინგტონთან.
ჰეზბოლა, რომელსაც ირანი უჭერს მხარს, შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის გამოცხადებული. ევროკავშირი ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებს მის სამხედრო ფრთას, მაგრამ არა მის პოლიტიკურ პარტიას.
Ynet-ის ცნობით, IDF-ის სარდლობა და ისრაელის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ბოლო დღეებში ინტენსიურ კონსულტაციებს ატარებენ სამხრეთ ლიბანში ძალების მომავალი კონფიგურაციის შესახებ. არმიაში მიიჩნევენ, რომ ოპერაციის აქტიური ფაზა დასასრულს უახლოვდება და მთავარი მიზანია სტრატეგიული სიმაღლეების შენარჩუნება და ისრაელის სასაზღვრო ტერიტორიების დაცვა.
მოლაპარაკებების მიუხედავად, ბრძოლები გრძელდება. 36-ე დივიზიის ქვედანაყოფები პოზიციებს იკავებენ ალი-ტაჰერის ქედზე, მდინარე ლიტანის მიღმა. ისრაელის თავდაცვის არმია იუწყება მებრძოლებთან შეტაკებებისა და ისრაელის პოზიციებს მიახლოებული შეიარაღებული ჯგუფების წინააღმდეგ დარტყმების შესახებ.
ჰეზბოლას მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის ბედი ცალკე განხილვის თემად რჩება. ისრაელის სამხედროები ორ ვარიანტს განიხილავენ: გვირაბების განადგურებას რეგიონში მათი ყოფნის შესაძლო შემცირებამდე, ან მათზე პასუხისმგებლობის გადაცემას ლიბანის არმიისთვის, როგორც განხილული ამერიკული გეგმის ფარგლებში.
ფორუმი