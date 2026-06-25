ვენესუელაში დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა

ადგილობრივი დროით 24 ივნისის საღამოს, დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში მოხდა ჯერ 7,2, შემდეგ კი 7,5 მაგნიტუდის მიწისძვრა. ეპიცენტრი იყო ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე იარაკუის შტატში.
არის დიდი მსხვერპლი, თუმცა ვენესუელის ხელისუფლებას დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი ჯერჯერობით არ დაუსახელებია.
ვენესუელის სხვადასხვა რაიონში, მათ შორის დედაქალაქ კარაკასსა და საპორტო ქალაქ ლა-გუაირაში დანგრეულია სახლები და სხვა შენობები. დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები და წყლით მომარაგების სისტემა.
მუშაობა შეაჩერა კარაკასის აეროპორტმა, რომლის შენობაც დაზიანებულია. დროებით შეწყვეტილია სარკინიგზო მიმოსვლა.
ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
სპეციალური სატელევიზიო გამოსვლისას როდრიგესმა განაცხადა, რომ შექმნილია მაღალი დონის ოპერატიული ჯგუფი, რომელიც სამძებრო-სამაშველო ოპერაციას და დაზარალებულთათვის დახმარების პროცესს უხელმძღვანელებს.
- 24 ივნისის მიწისძვრა ვენესუელაში უძლიერესია 1967 წლის შემდეგ, როცა ქვეყანაში 6,3 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. მაშინ ყველაზე მეტად დაზარალდა დედაქალაქი კარაკასი. დაიღუპა 200-ზე მეტი ადამიანი.
ფორუმი