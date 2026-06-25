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თსსუ-ს საუნივერსიტეტო კლინიკიდან ვარდნის შედეგად ქალი დაიღუპა

ჯერ უცნობია, რა მუხლით დაიწყო გამოძიება
ჯერ უცნობია, რა მუხლით დაიწყო გამოძიება

თბილისში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის შენობიდან ვარდნის შედეგად ქალი დაიღუპა.

შემთხვევა 25 ივნისს, დღის მეორე ნახევარში მოხდა.

ინფორმაცია ფაქტის შესახებ, რომელიც თავდაპირველად „მთავარმა“ გაავრცელა, რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრში დაუდასტურეს.

თუმცა ჯერ უცნობია, რა მუხლით დაიწყო გამოძიება.

ფორუმი

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