FT: ბალტიის ქვეყნებმა ევროკავშირს მოუწოდეს, დაჩქარდეს რუსეთის ნავთობის აკრძალვა

Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ეს საკითხი განიხილეს ენერგეტიკის მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 26 ივნისს გაიმართა.
გაზეთის წყაროების ცნობით, ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარს, დენ იორგენსენს, სხდომის დროს კომენტარი არ გაუკეთებია ბალტიის ქვეყნების განცხადებაზე.
შეხვედრის შემდეგ იორგენსენმა განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ვითარება, სავარაუდოდ, შესაძლებელს გახდის ევროპაში საავიაციო საწვავის დეფიციტის თავიდან აცილებას. „უნდა ვაღიაროთ, რომ შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაშიც კი, ნავთობთან დაკავშირებული სიტუაციის ნორმალიზებას რამდენიმე თვე დასჭირდება, ხოლო გაზისას - რამდენიმე წელი“, დასძინა მან.
როგორც FT აღნიშნავს, შარშან ევროკავშირის ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ევროკომისია განიხილავს რუსეთის ნავთობის იმპორტის აკრძალვას. თუმცა, ამ საკითხზე მოლაპარაკებები შეჩერდა ირანთან აშშ-ისა და ისრაელის ომის დაწყების შემდეგ, რამაც გამოიწვია ჰორმუზის სრუტის დაკეტვა, რომლის გავლითაც მსოფლიოს ნავთობისა და გაზის მარაგების დაახლოებით ერთი მეხუთედი გადის.
ბალტიის ქვეყნები გამოვიდნენ მოწოდებით, განახლდეს ამ ზომების განხილვა მას შემდეგ, რაც აშშ-მა და ირანმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გახსნას ითვალისწინებს. თუმცა, პარასკევს და შაბათს, ორივე მხარემ დაადანაშაულა ერთმანეთი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში და დარტყმები გაცვალეს ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემზე თავდასხმის შემდეგ.
FT აღნიშნავს, რომ რუსეთის ნავთობის იმპორტის აკრძალვას შეიძლება შეეწინააღმდეგონ რუსულ ნავთობზე ძლიერ დამოკიდებული ქვეყნები, როგორებიც არიან უნგრეთი და სლოვაკეთი. თუმცა, ევროკავშირის ცალკეული წევრი სახელმწიფოები ვერ შეძლებენ ამ ზომაზე ვეტოს დადებას.
ევროკავშირი ადრე დათანხმდა რუსული გათხევადებული ბუნებრივი აირის იმპორტის ეტაპობრივად შეწყვეტას 2027 წლის ბოლომდე. როგორც FT წერს, ნავთობის იმპორტის აკრძალვის წინადადება 15 აპრილს უნდა განხილულიყო, მაგრამ მარტში ის ამოიღეს ევროკომისიის წინასწარი დღის წესრიგიდან.
ფორუმი