ექსტრემალური სიცხის ფონზე საფრანგეთში მაღალ სიკვდილიანობას აღრიცხავენ

საფრანგეთში, ექსტრემალური სიცხის ფონზე აღირიცხა სიკვდილის 1000-მდე დამატებითი შემთხვევა - იუწყება ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სააგენტო.
"24 ივნისის შემდეგ აღირიცხა დაახლოებით 1000 სიკვდილით მეტი, წინა თვეების მონაცემებთან შედარებით" - ნათქვამია განცხადებაში.
ყველაზე დიდი ზრდა აღირიცხა რეგიონებში, სადაც ბოლო დღეებში გამოაცხადეს ამინდის საფრთხის წითელი რეჟიმი - კერძოდ, ილ-დე-ფრანსში, ახალ აკვიტანიაში, ბრეტანში, ნორმანდიაში, ლუარში.
სააგენტოს განცხადებით, გარდაცვლილთა 85 პროცენტი მოდის 65 წლის და უფრო უფროსი ასაკის ადამიანებზე. მოელიან, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი კიდევ გაიზრდება, დამატებითი ინფორმაციის მიღების შემდეგ ხანდაზმულთა სახლებიდან და საგანგებო დაწესებულებებიდან.
ივნისში ევროპის ქვეყნებში ანომალიური სიცხე დადგა - ტალღა ჯერ დასავლეთ ევროპას შეეხო, შემდეგ აღმოსავლეთისკენ დაიძრა. გამოცემა The Guardian წერს, რომ კვირა დღე 191 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გაატარა 35 გრადუს ან უფრო მეტ ტემპერატურაში - გერმანიაში, ჩეხეთში, პოლონეთსა და უნგრეთში ოფიციალურად გაავრცელეს გაფრთხილება ექსტრემალურ სიცხეზე.
28 ივნისს პოლონეთის ამინდმა შესაძლოა გადააჭარბოს 1921 წელს აღრიცხულ სარეკორდო მაჩვენებელს - 40,2°C. ჩეხეთში რეკორდი აღირიცხა შაბათს - 40,6°C. მეტეოროლოგები ამბობენ, რომ კვირას ტემპერატურა 41 გრადუსს გადააჭარბებს.
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