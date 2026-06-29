რუსეთმა უკრაინას დრონებით და რაკეტებით დაარტყა, მსხვერპლია დნიპროსა და ზაპოროჟიეში

სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა რუსეთის საჰაერო დარტყმის შედეგად უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დნიპროში.
საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, 29 ივნისს დღის პირველ ნახევარში განხორციელებული შეტევის შედეგად დანგრეულია კერძო საწარმო. ადმინისტრაციას არ დაუსახელებია არც კონკრეტული საწარმო და არც იარაღის სახეობა, რომლითაც შეტევა იყო.
საოლქო პოლიციის ინფორმაციით, რუსეთის ჯარებმა დნიპროზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს.
რუსული დრონებით შეტევა იყო ქალაქ ზაპოროჟიეზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, სამგზავრო მიკროავტობუსზე დრონით დარტყმის შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი და დაიჭრა ექვსი, მათ შორის ბავშვი.
მანამდე, ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარები დრონებით უტევდნენ უკრაინის კიდევ რამდენიმე ოლქს.
უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის ცნობით, ენერგოობიექტებზე დარტყმების შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა სუმის, პოლტავის, დონეცკის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს და დნეპროპეტროვსკის ოლქებს.
28-დან 29 ივნისის ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა მიიტანეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ენერგოობიექტებზე. ანექსირებული ყირიმის რაიონებს და ხერსონის და დონეცკის ოკუპირებულ ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა.
ფორუმი