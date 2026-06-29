ოპოზიციონერ ზვიად კუპრავას 2,5 წლით პატიმრობა მიესაჯა - დამხობის მოწოდების საქმეზე

მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა დღეს, 29 ივნისს, დამნაშავედ ცნო და 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელს, ზვიად კუპრავას. მას სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას ედავებოდნენ.
ზვიად კუპრავას 5000-ლარიანი ჯარიმაც დაეკისრა წინააღმდეგობის გაწევისთვის.
პროკურატურის თანახმად, ზვიად კუპრავამ 2025 წლის 30 სექტემბერს სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ვიდეოჩანაწერი, „რომლითაც საქვეყნოდ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდება გააკეთა და 4 ოქტომბერს, არჩევნების დღეს განსახორციელებელ კონკრეტულ ძალადობრივ ქმედებებზე ისაუბრა. ასევე, ბრალდებულმა 1 ოქტომბერს მოსამართლის განჩინების საფუძველზე მისი დაკავებისას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ძალადობით წინააღმდეგობა გაუწია“.
ზვიად კუპრავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გასული წლის 1 ოქტომბერს დააკავა ფეისბუკში წინა დღეს გამოქვეყნებული ვიდეომიმართვის გამო.
კუპრავას ბრალი ორი მუხლით ჰქონდა წარდგენილი:
- 353-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევა);
- 317-ე მუხლით (ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდება).
- 2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებს ოპოზიციური პარტიებისა და მათი მხარდამჭერების დიდმა ნაწილმა ბოიკოტი გამოუცხადა და ხელისუფლების „მშვიდობიანი დამხობის“ მოწოდებით თბილისში, თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბა.
- ხალხმრავალი საპროტესტო აქციიდან დემონსტრანტთა ერთი ჯგუფის მცდელობა, „გადაებარებინათ პრეზიდენტის სასახლის გასაღები“, ათონელის რეზიდენციის „ჯებირების“ გარღვევითა და სპეცრაზმთან დაპირისპირებით დასრულდა.
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